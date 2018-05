K-Beauty: ¿Qué es la honey skin y cómo la consigo?

¿Qué es la honey skin y cómo la consigo?

Si buscas en Instagram el hashtag #꿀피부 te vas a topar con más de 190,000 posts de pieles perfectas, hidratadas y productos de skincare que hacen que luzcas increíble, pero si te preguntas por el ignificado de eso es que es el coreano para honey skin.

Honey skin es un término que se usa para describir una piel radiante, saludable e igual de suntuosa que la miel.

En resumen, es el goal en cuanto al cuidado de la piel que se ha llevado a Corea de encuentro.

Obtén una honey skin de ensueño con la tendencia K-Beauty

¿Qué es la honey skin?

La honey skin es básicamente luminosidad e hidratación a otro nivel, de ese tipo que no se puede adquirir utilizando iluminadores, porque eso sería hacer trampa.

La meta es obtener una apariencia completamente saludable en donde el makeup pueda desaparecer de la ecuación.

Lo cual, si nos ponemos a pensar, trae muchas ventajas: pasamos menos tiempo frente al espejo y menos dinero en maquillaje, porque luciremos fabulosas.

Ahora, antes de comenzar explicarles cómo pueden lograrlo, es importante mencionar una cosa:

La honey skin es sinónimo de piel saludable, por lo tanto, no quiere decir que no puedas tener poros visibles, eso no es humano.

Al contrario, la piel saludable se traduce en una real, con una rutina que te ayude a tener balance, donde la hidratación y el glow estén en perfecta armonía.

Consigue una honey skin de esta manera:

1. BYE MAKEUP

Primero que nada, olvídate de la base de maquillaje, aunque sea por un día. Para conseguir el resultado deseado, es necesario revisar que la luz se refleje sobre las mejillas, frente y puente de la nariz de una manera natural, sin verse grasosa, ni tener que usar un iluminador. Si todo sale bien, al final de este post, ya no tendrás que usar nada que cubra tu piel.

2. UTILIZA UN TÓNICO

Es básico para lograr la honey skin porque, no solo te ayuda a mantener el pH ideal de la piel, si no que también te permite limpiar más a fondo y humectar, al mismo tiempo. La Vitalizing Water de Polatam hace justo eso y además, deja un acabado radiante

3. HAY DE BRILLOS A BRILLOS

Si lo que ves es una zona T grasosa (es decir, brilla como dona recién horneada) y tienes puntos negros o granitos, entonces no lo estamos logrando. Ojo, lo mate tampoco nos acerca a la meta. Aquí sí debe de haber luminosidad, sin sentirse aceitosa. Una razón por la que esto puede estar pasando es porque tu piel no está en balance y está produciendo un exceso de sebo para compensar la deshidratación. Prueba con una esencia como la Essence: Brightly Ever After de Huxley para hidratar y protegerla del estrés externo e interno.

4. NO TE RESEQUES

Hagas lo que hagas, no dejes que eso pase. Ponle atención a tus zonas más resecas y dales un poco de amor con un hidratante ligero, pero intenso, como el All In One Snail Repair Cream de Mizon, el cual contiene 92% de extracto de caracol y ayuda a mejorar la apariencia de líneas finas, así como reducir cicatrices del acné y manchas.

El bottom line y la moraleja del honey skin, es que una piel perfecta es una piel saludable, cosa que varía entre personas, pues todos somos seres únicos. Así que no te preocupes si no logras conseguirla a la primera. Estos resultados toman tiempo, y solo podrás obtenerlos con la ayuda de la combinación perfecta de productos hidratantes y tonificantes que te ayuden a llevar a tu piel al balance ideal, donde brille de adentro hacia afuera. Prueba, descubre y juega hasta encontrarla.