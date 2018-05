K-Beauty: Paso de rutina de belleza coreana que no debe faltar según tu tipo de piel

Hay cosas que pueden llegar a intimidarte mucho, una de ellos tal vez sean los exámenes de trabajo y la rutina de belleza, que en un inicio puedes pensar que será todo un ritual tardado y complicado como la rutina de belleza coreana que al menos lleva 10 pasos imprescindibles pero una vez que comienzas a hacerlo es prácticamente sencillo, por eso hoy te damos el paso de rutina de belleza coreana que no debe faltar según tu tipo de piel.

La rutina de belleza coreana, es muy fácil si lo intentas, sin embargo, a veces da flojera, y se vale.

Para esos días que no tienes tiempo, o si eres una persona más práctica, es clave que identifiques qué ingredientes o pasos son imprescindibles.

Hacer algo, sin saber lo que necesitas, es básicamente una perdida de tiempo, dinero y hasta podría causarte una reacción negativa.

Tu piel es única y requiere cosas específicas, por eso se han identificado los productos de los cuales las pieles comúnmente se benefician, según su tipo, para que sepas qué escoger, y en caso de que quieras simplificar las cosas, sepas qué usar.

Piel normal – El tónico

Tienes el mejor tipo de piel que se pueda tener.

El truco está en mantenerla en su gran estado y para esto, tus mejores aliados serán los tónicos, pues te ayuda a balancear, protegerla de agresores externos e hidratar.

Uno de nuestros favoritos es el Snail Bee High Content Skin de Benton, pues contiene filtrado de baba de caracol que repara y combate la irritación.

Piel seca – El exfoliante y la esencia

Es súper normal que la piel seca se vea opaca y se sienta áspera o escamosa.

Para eliminar esto, es importante que acudas a la exfoliación para deshacerte de células muertas y abrir paso a nuevas, más saludables.

Este tipo de piel tiende a mostrar signos de la edad antes que otros, ya que el nivel de hidratación es muy bajo.

La esencia será tu arma secreta, pues hidratará, nutrirá, protegerá y promoverá la renovación celular de tu piel

Recomendación: La Scrub Mask Sweet Therapy de Huxley y la Advanced Snail 96 Mucin Power Essence de COSRX.

Piel sensible – El limpiador

Es básico que cuides de tu piel sensible con el limpiador adecuado, este es uno de los pasos más importantes, pues te ayudará a eliminar suciedad y partículas externas que podrían hacer que tu piel enloquezca.

Busca ingredientes como el té verde, aloe, centella asiática y manteca de karité para calmar, así como un pH adecuado.

El Safe Me. Relief Moisture Cleansing Foam de make p:rem tiene uno de 5.5 y es ultra suave, perfecto para mantener a tu piel en su estado ideal.

Piel mixta – El limpiador a base de aceite y el tónico

Seguro has notado que tienes áreas grasosas y resecas en tu cara, tu zona T brilla, mientras que tus mejillas se sienten ásperas.

Es uno de los tipos más complicados, porque la meta es encontrar el balance perfecto de hidratación y por lo tanto, es probable que necesites varios tipos de productos.

El mejor tip es utilizar algo suave en toda tu cara y luego, tratar las zonas grasosas de manera localizada.

Utiliza un bálsamo limpiador como el Clean It Zero de Banila Co. para eliminar suciedad, maquillaje e impurezas, al mismo tiempo que hidratas.

Después, aplica un tónico refrescante como el Wonder Pore Freshner 10 in 1 de Etude House sobre tu zona T para controlar el brillo y tensar los poros.

Piel grasa – El limpiador a base de aceite

Tu meta es encontrar el balance perfecto de hidratación en la piel.

Las texturas y formulas ligeras serán tus mejores amigas, pero esto no significa que debas utilizar productos “resecantes” o “astringentes”.

Es más, aléjate de ellos o podrías producir aún más sebo.

El aceite disuelve aceite, por lo que un limpiador con una base aceitosa eliminará el exceso, sin dejar a la piel totalmente vulnerable a la deshidratación.

El All Clean Balm de Heimish dejará tu cara total y completamente impecable.