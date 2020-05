Jungkook: Conoce sus estilos de outfits que están a la moda. Foto: Somag News

En cada aparición pública Jungkook demuestra su increíble estilo de vestir que ha sido imitado por muchos fanáticos, te presentamos los principales estilos que usa para lucir un outfit a la moda.

¿Quién es Jungkook?

Jeon Jung-kook, conocido como Jungkook, es un cantante, bailarín, rapero, compositor, productor y modelo surcoreano. Desde 2013, es miembro, vocalista principal y maknae de la banda BTS, en la agencia de Big Hit Entertainment, donde forma parte de la dance line, junto a J-Hope y Jimin.

Jungkook nació el primero de septiembre del año 1997, además de ser el miembro más pequeño de BTS, el idol es conocido por sus talentos musicales en el baile, rap y canto, además de tener una gran personalidad.

El originario de la ciudad de Busan en Corea del Sur se identifica por ser un chico muy ‘cool’, sus looks y outfits siempre son recreados por sus fans, no importa que no esté en una alfombra roja, el siempre se ve fabuloso.

Outfits de Jungkook

Te traemos 5 ideas de inspiración para lucir los outfits y ponerte a la moda como el.

Lindo y cómodo

Este look es sencillo, pero Jungkook siempre le da su gran toque como algunos accesorios, como los cinturones, su bolso y el cubrebocas.

Cool boy

El idol de BTS es un chico que viaja mucho, así que trata de crear sus outfits lo más cómodo posible, esta combinación es ideal para verte cool y con mucha personalidad.

Negro total

Uno de los colores que más usa Jungkook es el negro, el idol suele combinar varias prendas, además de texturas de esta tonalidad y luce genial.

Outfits de Jungkook. Foto: Nacion k-pop

Look de ciudad

Algo que no puede faltar en el closet de Jungkook son los cuadros, las camisas con este patrón le gustan mucho al idol, se siente relajado, pero con mucho estilo.

Outfits de Jungkook. Foto: Watpad

Outfit blanco

El idol suele usar mucho la temática ‘monocromática’ que es una tendencia que se limita a portar solo colores blanco y negro, Jungkook porta muy bien estas prendas.

TE PUEDE INTERESAR: Jungkook de BTS es nominado en “The 100 Most Beautiful Faces”

Cuando la estrella de K-pop utiliza alguna prenda este artículo se vende muy rápido, Jungkook es el rey del estilo, así que no dudes en inspirarte con alguno de sus estilos y estar a la moda.