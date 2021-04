Jugo de naranja: conoce los beneficios de beberlo en ayunas

El jugo de naranja es una bebida clásica del desayuno, y no es solo porque sí, en realidad detrás de la razón por la que es tan recomendado es porque tiene muchos beneficios, especialmente si se toma en ayunas, así que, si deseas comenzar tus mañanas de forma saludable, tienes que ¡leer esto!

Beneficios de tomar en ayunas jugo de naranja

En La Verdad Noticias te recordamos que la naranja es una de las frutas cítricas con más vitaminas y minerales, pero también con un sabor exquisito, y cuando su jugo se ingiere por las mañanas y en ayunas puede tener un efecto desintoxicante, pues elimina desechos y lo mejor es que favorece la digestión, y gracias a sus niveles de nitrato de carbono ayuda a combatir las infecciones urinarias, pues actúa en contra de las bacterias que las causan.

El jugo de naranja también previene el desarrollo de piedras en los riñones y previene la artritis gracias a que ayuda a eliminar el ácido úrico.

Jugo de naranja. Foto: eleconomista.com.mx

Además, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos publicó en el 2013 un estudio donde indicó que beber jugo de naranja puede combatir los índices de colesterol en el torrente sanguíneo, por lo que es favorecedor para la salud del corazón.

Por otro lado, el jugo de naranja puede hacer que la orina sea más alcalina, ya que puede elevar su pH, así lo reveló un estudio titulado ‘Urinary citrate and renal stone disease: The preventive role of alkali citrate treatment’, y lo mejor es que esto permite la prevención de los cálculos renales.

Y eso no es todo, la Universidad Estatal de São Paulo publicó un estudio donde aseguró que el jugo de naranja tiene niveles tan altos de antioxidantes que pueden prevenir el envejecimiento gracias a que combaten el daño oxidativo celular.

Ahora ya lo sabes tomar jugo de naranja por las mañanas será crucial para que puedas mantener una buena salud, eso sí, recuerda que si tienes problemas gástricos debes consultar antes con tu médico, ya que es tan ácido que podría hacerte empeorar, y si no tienes problemas de este tipo, recuerda no filtrar esta bebida, claro solo retira los huesos, y es que según Stefania Esparza, especialista en nutrición al hacerlo con cualquier jugo de fruta se pierde la fibra y con ella los beneficios, así que ¡evítalo siempre que se pueda!

Con información de El Universal.