Juan de Lascurain te habla sobre los "problemas creativos"

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos dice como debemos programar nuestros sueños, por qué debemos soñar en todo momento.

Problemas creativos

Cada vez que voy a dar una conferencia hago la misma pregunta, ¿cuántos de ustedes han tenido que sobrepasar algún obstáculo en su vida?

Aquí y en cualquier país que hago esa pregunta, siempre la respuesta es la misma. Todos levantan la mano, es una pregunta muy absurda, casi como preguntar, ¿cuántos de ustedes han sentido frío?.

Sin obstáculos ya nos hubiéramos extinguido, no habría desarrollos tecnológicos, ni avance en la ciencia entre muchas cosas más.

Un obstáculo es algo que te impide avanzar para lograr un objetivo deseado. La mayoría de las personas ven los obstáculos como problemas, muchas veces hasta tragedias que les bajan el ánimo.

A lo primero que tenemos que llegar a término es que los obstáculos siempre van a estar aquí. 365 días del año, habrá días con más y días con menos; pero siempre estarán. Así que lo mejor es aprender a cómo ser creativos.

Todos tenemos una parte creativa en nosotros. Aunque muchos no la usan, esa parte siempre está ahí.

Cuando comenzamos a ver los obstáculos como oportunidades para mejorar, para salir adelante y comenzamos a ver cómo sobrepasarlos se convierten en toda una aventura.

A mi siempre me preguntan que si no me deprimí cuando se me acabo el dinero por perseguir mi sueño y acabe viviendo en un hostal de $50 pesos la noche en el Zócalo de la Ciudad de México.

¡Claro que no! ¿Por qué me iba a deprimir? Claro tenía 36 años, no tenía un peso, para la mayoría de la gente ese panorama no se veía muy bien.

A lo mejor no tenía muchas cosas y si muchos obstáculos, pero tenía una visión a donde quería llegar y vi esos obstáculos como oportunidades para llegar a otro nivel. Eso fue lo que hice y hoy en día eso que pude sobrepasar, se han convertido en historias que inspiran a mucha gente.

Sueña en Grande (artículos de su marca).

¿Qué obstáculos tienes en frente de ti hoy?

No te deprimas, no dejes que te quiten el sueño! Se creativo, ríete de ellos y encuentra la manera de sobrepasarlos.

No te fijes en el problema, si no en la solución y verás cómo comenzarás a vivir de una manera diferente.

Saludos