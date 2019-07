Juan de Lascurain te explica todo sobre "Un Punto"

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica sobre todo lo que puede cambiar por "un punto".

¿Cuántos de ustedes vieron la final de Wimbledon hace unas semanas? Federer vs Djokovic. Una de las mejores finales en la historia del tenis.

La más larga de la historia donde Federer estaba tratando de ganar su título número NUEVE. Después de horas de juego Federer tuvo la oportunidad de ganar al tener dos Match Points.

A sus 38 años la oportunidad de su vida, y con la oportunidad de separarse un poco más de Nadal y el mismo Djokovic que poco a poco se ha ido acercando a los 20 Grand Slams de Federer.

Después de perder esas dos oportunidades de Match Points y perder el partido me puse a pensar ¿cuántos puntos ha ganado Federer en su carrera?

Miles y miles, en esta ocasión se le escaparon dos de los más importantes. ¡Solo era un punto! Con haber ganado ese punto, se hubiera alejado más de Nadal y Djokovic al igual que el haber vencido a los dos en el mismo torneo.

Indiscutiblemente se hubiera cimentado como el mejor de la historia. Pero no fue así, y Djokovic ganó así, manteniendo su esperanza de alcanzar a Federer y a Nadal.

Un punto que Federer podría haber ganado en cuestión de segundos. Así pasa a diario en nuestras vidas, oportunidades que dejamos pasar.

Tú dirías, pero yo no soy un deportista famoso. No importa quien seas, lo que importa es que en la vida la diferencia entre lograr los sueños o no lograrlos tiene que ver con el detalle, no con el resto de lo que haces.

Se te presenta la oportunidad de tu vida y dudas si tomar la oportunidad o no. ¡Y se te va!

Hay oportunidades que solo llegan muy de vez en cuando y cuando llegan hay que agarrarlas y no dejarlas ir, porque al final pueden hacer la diferencia entre lograr lo que quieres o quedarte a cerca de eso.

No dudo que Federer tenga más oportunidades en un futuro cercano de volver a ganar y de catapultarse como el mejor de la historia.

Seguro hasta él se preguntó y ¿que me paso? Tan cerca, ¡pero tan lejos! Pero como los campeones, después de algunos momentos de reflexión es momento de seguir con la mira en el siguiente objetivo.

¡Siempre persigue tus sueños!