Juan de Lascurain te dice como usar el GPS interno.

Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos aconseja arriesgarnos para conseguir lo que soñamos.

GPS significa Global positioning system en inglés, traducido al español sería tu sistema de posicionamiento global.

Un gran invento que la verdad no se como llegaba de un lado a otro cuando no lo tenía. Más en ciudades grandes como la Ciudad de México, donde hay infinidad de calles y colonias.

Tenemos google maps, Waze y muchos más. Si estamos perdidos ponemos nuestra ubicación, a donde queremos llegar y listo, nos resuelve la vida.

Conozco a muchas personas que saben cómo usarlo, y que nunca se les complicaría encontrar su rumbo para llegar a su destino. Pero también conozco de esas mismas personas que están perdidas en la vida. No lo digo de manera negativa, todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido solos, sin rumbo, ̈perdidos ̈.

No es una sensación bonita; puedes llegar a sentir desesperación por el no saber si girar a la izquierda o a la derecha. Mas si tiene que ver con situaciones delicadas de salud, económicas o de relaciones.

Hay un proverbio que me gusta mucho que dice, Confía en Dios y él te llevará por el camino que debes de andar, para que no te vayas ni a la derecha, ni a la izquierda. Si no para que vayas por el camino que ya ha preparado para ti.

Ese proverbio lo conozco desde que tenía 14 años y siempre he tratado de sembrarlo en mi corazón ya que me ha ayudado mucho para encontrar mi camino.

Como emprendedor a veces puedes ser muy difícil escoger porque camino avanzar. Mas cuando hay miles de opciones y puedes sentirte como si estuvieras en una montaña rusa oscura. Sin saber en qué momento viene la bajada!

En momentos difíciles y en mi vida diaria lo que siempre hago es escuchar a mi GPS interno. Así como prendo el WAZE, así todos los días prendo mi GPS interno; me callo, y escucho. A veces, hay tanto ruido exterior, la gente alrededor nuestro, internet, televisión etc.

Seguro te ha pasado que vas manejando hablando con alguien al mismo tiempo que vas escuchando al WAZE darte direcciones; y es difícil el poder concentrarte para escucharlas bien.

Es lo mismo en la vida, todos tenemos un GPS interno que Dios nos dio y tenemos que callarnos y escuchar para poder seguir el camino para nosotros.

Acabo de regresar de Las Vegas y Los Ángeles de la feria de MAGIC y de una cita con una empresa de cuadros con la que estoy comenzando a trabajar. Y como siempre cuando estoy en las ferias, escucho a mi voz que me dice por donde caminar y con quien hablar. Como siempre me quedo sorprendido de la cantidad de personas que Dios pone en mi camino que ya están preparadas para hacer negocio.

Como siempre digo, ya hay gente preparada para recibir lo que tienes, para trabajar contigo, para comprar lo que vendes y para ayudarte a seguir adelante.

Lo bonito de la vida es que tenemos que aprender a jugar este juego en lugar de enojarnos y frustrarnos porque no nos salen las cosas.

¡Siempre persigue tus sueños!

