Juan de Lascurain te dice "Toca y toca"

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos recomienda tocar las puertas necesarias para conseguir nuestros sueños, no dejar de tocar las puertas.

Mucha gente dice que quiere lograr sus sueños pero se dan por vencidos muy rápido. El camino de los sueños es el menos transitado porque la mayoría de la gente quiere todo rápido y para hoy.

Conozco mucha gente que me dice le mande un mail a esta persona y nunca me contesto. ¡Mmm!

Juan de Lascurain, inspirando a la gente.

¿Cuantas veces le escribiste? Igual y ni le llego tu correo.

¿Trataste de buscar su teléfono?, ¿le escribiste por WhatsApp? Yo he hecho lo mismo, le escribo a alguien con quien me gustaría tener una cita y muchas veces no me responden.

Les vuelvo a escribir y me contestan que no habían recibido mi primer mail. Para que se te abra una puerta tienes que tocarla. Y si la persona que está del otro lado de la puerta no la escucha pues como te la va a abrir.

Así que tienes que tocar y tocar. No te puedes dar por vencido a la primera.

Juan de Lascurain, toca puertas.

Casi siempre las personas que te pueden ayudar a abrirte puertas para lograr tus sueños son personas muy ocupadas. Lo más probable es que los tengas que buscar muchas veces.

Pudiera ser semejante a que llegarás a una fiesta, tocaras la puerta y que nadie te abriera. Adentro cien personas festejando, con la música en alto.

Si tú te fueras después de solo tocar una vez, pues te perderías de muchas cosas. Es lo mismo en la vida, si tú sabes que esa persona está detrás de la puerta que quieres que te abran. Toca y toca hasta que te escuchen.

Yo le he escrito a personas hasta 10 veces, obvio no todos los días. Hasta que me contestan, la mayoría de las veces se disculpan porque no habían visto mis mails o porque estaban muy ocupados.

Un porcentaje pequeño me dice que no les interesa pero no dejo de escribir hasta que me contesten.

Así igual yo, cuando alguien me escribe trato de tener la cortesía y contestarles lo antes posible sin importar cuál fuera a ser mi respuesta.

Así que te quiero motivar a que toques hasta que se abran las puertas por las que quieres pasar.