Juan de Lascurain te da tips para que Diseñes tu Vida

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos invita a diseñar nuestra vida y al mismo tiempo nos da tips para hacerlo.

Entre más viajo, más gente conozco y me doy cuenta que cada uno de nosotros tenemos el poder para diseñar nuestras vidas.

Claro en el camino muchas veces ocurren situaciones que están fuera de nuestro control, que llegan a impedir el que logremos nuestros sueños y que tengamos algo que deseamos.

A veces, quisiera que mis sueños se convirtieran en realidad más rápido pero me he dado cuenta que si no suceden en el momento que lo quieres, es por alguna razón fuera de mi control.

Lo más importante en la vida es saber a donde vas, porque si no lo tienes claro puede ser un camino muy difícil. Puedes pasar por muchos obstáculos en el camino, gente que te va a desilusionar, pero no dejes que esas cosas te derrumben.

Es importante tener el diseño de tu vida escrito, de lo que quieres lograr y a donde quieres llegar. Cuando lleguen los obstáculos lo más importante es seguir ese plan.

Los mejores deportistas del mundo así le hacen. Pueden ir perdiendo, pero desde el principio decidieron seguir ese plan, pase lo que pase lo van a seguir.

Acuérdate que el juego de la vida puede durar muchos años. A lo mejor hoy estás perdiendo, pero no quiere decir que ahí te vas a quedar. La gente que se queda estancada es porque no han diseñado su vida.

Como los coches, hay que tener varias velocidades para poder maniobrar en todo tipo de terreno, aunque este sea de terracería.

Así que si no has diseñado tu vida comienza hoy, agarra un papel y escribe lo que quieres lograr, lo que quieres ser y sueña. No pienses como el resto de la gente que solo sigue a los demás. Dios te ha dado un talento único y original; no dejes que te hagan creer lo contrario.

Siempre persigue tus sueños.