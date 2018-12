Juan de Lascurain te da mensaje de fin de año

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos motiva a no dejar de creer en la austeridad, porque eso nos lleva a no SOÑAR EN GRANDE.

Ya estamos en el último día del 2018 y quiero compartirles un mensaje para terminar el año.

No es tiempo de desanimarte, no es tiempo de mirar hacia abajo. Es tiempo de mirar hacia arriba. No es tiempo de dudar, es tiempo de creer en tí, en tus talentos, en que Dios tiene un plan y propósito para tí.

Juan de Lascurain.

Mucha gente habla de austeridad, especialmente el gobierno. Yo no creo en la austeridad; si hay momentos en los que debes de ahorrar, de cuidar el dinero y más. Pero porque en lugar de pensar como pobres, no comenzamos a pensar en abundancia. En que tenemos los talentos necesarios para salir adelante.

La palabra austeridad me da asco, lo primero que se me viene a la mente es un cuarto viejo, sucio con tapetes gastados y vidrios rotos! ¿Quién quisiera vivir en un lugar así?

No creo en austeridad, creo en hacer sacrificios para lograr tus sueños, Siempre va a haber gente que te diga que debes de conformarte con lo que tienes. Ese mensaje o sirve para inspirar a la gente a crear un mejor país. Ese mensaje solo sirve para tener a la gente en esclavitud.

No le creas a la gente que te dice que tienes que ser pobre para ser mejora persona, ni tampoco le creas a la gente que te dice que vas a ser rico de la noche a la mañana. Creele a la gente que te dice que los sueños se pueden lograr pero que todo toma tiempo. Creele a las personas que tienen una historia de éxito pero no que han logrado sus éxitos solo por sus relaciones.

Nuestro país necesita mas historias de éxito de gente como tú y yo, gente trabajadora y luchadora que sabe que nuestro país tiene mucho mas que darle al mundo que lo que hemos visto hasta hoy.

Te quiero motivar a que comiences el 2019 mirando hacia arriba, viendo como vas a luchar por tus sueños y si tendrás que sacrificar muchas cosas para lograrlos.

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así sea trabajar solo 5 minutos diarios en lo que quieres lograr!

Les deseo lo mejor en el 2019 y que Dios los bendiga con muchas ideas nuevas y fe para poder hacerlas realidad.