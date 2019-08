Juan de Lascurain respondiendo a la pregunta de ¿Cuando falta?

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte su experiencia con respecto a cuando nos preguntamos ¿Cuánto falta?

Todos hemos tenido la experiencia de preguntar ¿cuánto falta? ¿Ya casi llegamos? El proceso de ir de un lugar a otro muchas veces es lento, frustrante y complicado.

Después de más de 50 horas en el aire finalmente llegue a Los Ángeles. Tuve la oportunidad de ver el fruto de mucho trabajo finalmente materializado. Mis productos en el Burj Khalifa, la torre más grande del mundo.

Juan de Lascurain en Burj Khalifa.

Subir al piso 155 de la misma torre y ver mi animación proyectada ahí mismo. Siendo el primer latinoamericano en haber logrado eso.

Zoom, agua embotellada en los Emiratos.

Mi colaboración con Zoom water en más de 220 tiendas en los emiratos.

Cincuenta horas me tomo todo este viaje, que al final del día valió la pena para poder ver el fruto. Pero tomó años y años en poder lograr esto. Hubo muchos días que me preguntaba ¿cuánto falta? ¿Ya casi? Días de frustración y obstáculos al por mayor.

Todo es posible.

Te cuento esto porque a lo mejor te estás preguntando ¿Cuánto falta? ¿Ya casi llego? A lo mejor, todavía no ves eso por lo que tanto has trabajado. Te quiero motivar a que no dejes de persistir, sigue empujando, no te detengas.

Como les dije a mis amigos de el Festival de Emprendimiento en Jakarta, si te detienes o te vas para atrás nunca vas a avanzar. Mejor avanzar pasos cortos todos los días, a no hacer nada.

A veces parece que no está sucediendo nada, pero cuando piensas eso es cuando más cosas están sucediendo.

Ahorita estoy en Los Angeles en la conferencia AMAC - www.amac-org.com la conferencia anual de aeropuertos en Estados Unidos escuchando al ex secretario de Transporte bajo la presidencia de Obama, Anthony Fox. Contó su experiencia como afroamericano de cómo llegó a su posición. Su resumen, llegué a donde estoy gracias a todos los obstáculos que tuve que sobrepasar. Sin obstáculos no hay recompensa.

Espero que no vean a todos los obstáculos en su vida como algo negativo, si no como una oportunidad para lograr sus sueños.

