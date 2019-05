Juan de Lascurain nos habla del milagro de la vida

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica sobre lo maravilloso que es dar vida y ver ante tus ojos ese milagro.

Me queda claro que la vida es un regalo, todo lo relacionado con ella para mi es un misterio.

No se si has tenido la oportunidad de ver el nacimiento de un bebé; si la has tenido no te tengo que explicar el milagro que ocurre en frente de ti.

Si no has tenido la oportunidad le pido a Dios que en algún momento de la vida la tengas porque nunca volverás a ser el mismo.

Me cuesta mucho trabajo el pensar que hay mucha gente que no cree en Dios, o ni siquiera en un ser mucho más grande, poderoso e inteligente que nosotros.

Yo he tenido la oportunidad de presenciarlo dos veces, la última hace unos días.

La verdad ya se me había olvidado el milagro y regalo de poder presenciar el nacimiento de un hijo.

El momento en el que te entregan a ese humanito recién salido de la panza de su mamá te dan ganas de llorar, reír y al mismo tiempo te quedas con la boca abierta al presenciar el milagro de la vida.

Al ver esos deditos perfectos, esos ojos que tienen un parecido a los tuyos y todo el resto de ese cuerpecito perfectamente hecho, a mi no me quedó más que dar gracias a Dios por darme la oportunidad de presenciarlo.

La vida pasa muy rápido y la mayor parte de los días nos la pasamos penando y contemplando cosas que la verdad no nos dejan mucho. El nacimiento de un bebé es sólo uno de los milagros que acontecen en frente de nosotros cada minuto.

Muchas personas relacionan los milagros solo con cosas religiosas por las que le tienes que pedir a Dios. A lo mejor el ser sanado de una enfermedad.

Hay milagros que no le tienes que pedir a nadie, como el milagro de ver. ¿Cuando fue la última vez que diste gracias por poder leer este periódico?

El milagro de respirar, el milagro de ver cómo sale y se pone el sol. Muchas cosas que pasan a nuestro alrededor todos los días, que ya estamos acostumbrados y pensamos que son normales.

El descubrir nuestros talentos, el tener sueños, el tener un propósito también es un milagro. Creo que ese milagro tiene que ver con el estar abierto a recibir lo que es para nosotros y no dudar que vamos a llegar a donde queremos llegar.

Mucha gente se cierra en el camino de la vida por diferentes situaciones y al cerrarse dejan de poder recibir lo que es para ellos. Dejamos de ver esos milagros que ocurren diario en nuestra vida.

Quizá piensas que la vida no ha sido justa contigo, o has tenido que pasar cosas que no merecías. Lo entiendo, todos pasamos por cosas difíciles en el camino. Y no es fácil salir adelante.

Comienza a ver esos milagros que suceden diariamente a tu alrededor y vas a ver como comienza a cambiar tu entorno.

El nacer es el primer milagro en la vida y el seguir despertando todos los días es el segundo milagro más grande.

Acuérdate, “Siempre persigue tus sueños”