Juan de Lascurain nos habla del camino menos transitado.

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos explica todo sobre el camino menos transitado.

La mayoría de las personas por algún motivo siempre buscan el camino más fácil. En la vida ya hay caminos que han sido trazados, caminos por los que el caminar es más fácil. Ya hubo alguien que paso y quitó todos los obstáculos.



De esas personas se puede aprender mucho, pero usualmente ya sabes a donde vas a llegar. Si tienes un sueño, o una idea que no encaja en ese camino; honestamente vas a tener que construir el tuyo. Yo llevo más de 14 años abriendo camino para lograr mi sueño.



Ha habido momentos en los que he tenido la oportunidad de dejar abriendo brecha y meterme al camino ya trazado. Pero cada vez que lo he pensado, he decidido que es mejor seguir mi sueño. Una vez que entras en ese camino fácil, la mayoría de la gente cae en un conformismo.



Comienzas a acostumbrarte que cada quincena te va a caer tu dinero seguro, comienzas a tener pagos fijos, después hijos y más responsabilidades y se convierte en algo casi imposible el pensar en dejar lo seguro para comenzar la aventura de la incertidumbre.

Pero la incertidumbre y el abrir brecha también tiene sus recompensas, ya que todo lo que siembras en su momento cosechas. Claro que no hay aguinaldos, pueden pasar años sin tener un salario y muchas cosas más.

Pero por algo Dios nos dió la Fe, para utilizarla. La Fe no la necesitamos cuando sabemos que todo está bien y podemos ver claramente hacia adelante.

La Fe la necesitamos cuando estamos en el camino de la incertidumbre y no tenemos idea de cómo vamos a lograr nuestros objetivos. La Fe es como un músculo que si no la usamos deja de tener poder. La Fe se tiene que ejercitar y poner en práctica. Si estás en el camino seguro lo más probable es que no hayas tenido que usar tu Fe.

A la mejor eres feliz en el camino seguro y no hay nada más que quieras lograr. Pero si estás en ese camino y hay algo dentro de ti que te trata de impulsar a salir de ese camino escucha tu intuición. No dejes que el miedo te detenga, no dejes que la gente a tu alrededor te detenga.

Yo he tenido la oportunidad de estar en los dos caminos; y te puedo decir que cuando decides seguir un sueño que puede ser más grande de lo que tu crees que puedes lograr y eres disciplinado, y usas tu Fe y le pides a Dios que te ayude los sueños se vuelven realidad.

No tienes que dejar el camino seguro completo, puede ser como cuando te metes en una alberca de agua fría.

Primero metes los dedos de un pie, después te sales. Después te metes hasta el tobillo, después te vuelves a salir. Hasta que llega el momento que te metes por completo.

Dicen que el camino menos transitado es el que probablemente te lleve al éxito!