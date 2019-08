Juan de Lascurain nos habla del "Otro Nivel"

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica sobre todo lo que puede cambiar cuando suber de nivel.

La gente piensa que el lograr los sueños es fácil. Muchos comienzan muy entusiasmados pensando que van a ser millonarios en el primer año solo para darse cuenta que es más complicado de lo que creían.

Para poder lograr los sueños tienes que estar en otro nivel, en otro nivel de muchas cosas. No es solo tener una buena idea o talento. Es como en el deporte, hay deportistas de fin de semana, hay deportistas amateurs, deportistas profesionales y después las leyendas.

Juan de Lascurain con una de sus grandes pasiones: el tenis

Cada uno de ellos con un nivel de enfoque y con un nivel de sacrificio muy distinto. No es lo mismo ganar un grand slam en tenis a ganar 20. Para mi el deporte es la mejor comparación con el emprendimiento y con el lograr los sueños.

¿En qué nivel estás tú ahorita?

Para subir de un nivel a otro siempre va a haber un nivel de sacrificio relacionado con el nivel al que quieres llegar.

Hace unos meses comencé a jugar golf por primera vez. Siempre fui un muy buen tenista, pero golf nunca lo había jugado.

La primera vez fui solo pensando que me iba a ir muy bien. Después de varios minutos me dí cuenta que iba a necesitar ayuda. Busque un entrenador que me diera unas clases; mínimo para saber lo que tenía que hacer bien.

Después de varias clases comencé a mejorar. Ahorita me considero golfista ni de fin de semana ya que juego una vez al año. Mi intención es mejorar y para eso necesito dedicarle más tiempo, más entrenamiento y dedicación.

Lo mismo con nuestros sueños, no se en que nivel estés pero para subir al siguiente nivel necesitas saber que no vas a subir de nivel haciendo lo mismo de siempre. Igual la primera vez que practique golf le pegue 30 minutos, ahora cuando voy a practicar trato de que sea más de una hora.

A lo mejor solo quieres ser emprendedor de fin de semana y eso está bien. Lo principal es que disfrutes lo que haces y puedas inspirar a muchas personas en el camino.