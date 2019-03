Juan de Lascurain nos habla de las bendiciones disfrazadas.

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica en esta ocasión de la importancia de reconocer esa bendiciones que se encuentran disfrazadas.

Desde chicos nos damos cuenta que en la vida existen cosas positivas y cosas negativas. Lo bueno y lo malo. Lo que queremos hacer y lo que la gente nos dice que podemos hacer.

Muchas veces nos programan a ver que todo lo negativo que nos pasa es devastador. En mi caso tuve la bendición de crecer con una mamá que desde chico me hizo verle todo lo positivo a la vida.

A los 15 años mis padres se divorciaron y fue algo muy difícil pero eventualmente me di cuenta que algo que hubiera podido destruir mi vida eventualmente me hizo una persona más fuerte. A todos nos pasan cosas difíciles en la vida. A veces sentimos que no vamos a poder sobrepasar y que vamos a vivir con el dolor toda la vida. Porque suceden cosas trágicas y difíciles en la vida? Eso no lo sé y qué más quisiera yo que todo fuera positivo y que no existiera el dolor.

Hoy me la pase caminando por la ciudad de Chicago ya que mañana tengo que dar una conferencia en una Universidad. Al leer la historia de la ciudad me llamó la atención cuando leí acerca de el incendio de 1871 que había destruido casi toda la ciudad.

La historia dice que el incendio comenzó en casa de la familia O ́leary cuando una vaca tiró una lámpara de aceite al piso. Otros dicen que hay otras historias de cómo sucedió. Ese incidente trágico en el que murieron más de 300 personas, y más de 100,000 se quedaron sin hogar pudo haber acabado con la ciudad y con la gente de Chicago.

Lo contrario sucedió las mentes más brillantes como arquitectos, ingenieros y inventores se juntaron a reconstruir la ciudad. Sí, fue algo terrible, que causó mucha destrucción pero al final eso que parecía un desastre también trajo cosas buenas.

Muchas veces nos enfocamos tanto en lo negativo y en la tragedia que nos cerramos a lo bueno que pudiera venir en el futuro. Cuando te cierras a las posibilidades de recibir cosas buenas por cosas negativas que te pasan dejas de vivir. Tu espíritu se congela y poco a poco comienzas a dejar de vivir por el dolor.

No te digo que es fácil, hay un tiempo necesario para estar de luto pero no te puedes quedar ahí porque si tu sigues vivo a viva es porque tienes un propósito que cumplir.

A lo mejor todavía estás enojado o enojada por algo que te sucedió; te invito a que recapacites y pienses si has dejado que eso que te sucedió te ha destruido o has decidido qué vas a comenzar a usarlo como una fuerza que te va a ayudar.

Acuérdate - ̈Siempre persigue tus sueños"

Juan de Lascurain