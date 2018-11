Juan de Lascurain nos habla de las "Ideas"

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración del día de hoy para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla de la importancia de las "Ideas" y como ver estos sueños en realidad.

Todo lo que ha sido creado comenzó en la idea de una persona

La silla en la que te sientas para comer, la película que viste anoche, la ropa que tanto quieres. Todo comenzó como una idea que yo la comparó a una semilla que tienes. Dios nos da regalos en la forma de semillas o ideas. Y depende de nosotros que hacemos con eso. La mayoría de la gente no esta conectada con su ser espiritual que es de donde viene el propósito, la felicidad, la abundancia entre muchas cosas más. Para poder lograr tus sueños necesitas mas que una buena idea. Necesitas estar conectado con Dios en este caso tu parte espiritual. Olvidemos la religión, tu espíritu no tiene nada que ver con la religión.

El ser humano te ha tratado de meter en una religión para controlarte. Una vez que estas conectado con tu parte espiritual el resto toma tiempo y Fe. Mucha Fe, porque la mayoría de la gente cuando se den cuenta de tu sueño, te van a querer desanimar. Te van a decir que no se puede, que no tienes dinero, que no eres bueno. Ahí es donde tienes que estar seguro y tener confianza de lo que quieres hacer. Estoy seguro que hay mucha gente que ha dejado de soñar por escuchar a otras personas y por temor.

La Fe es lo opuesto al temor. Mi primer sueño (IDEA) que logre fue cuando termine la universidad y un amigo mío me dijo que porque no nos íbamos a viajar por todo el mundo como triatletas. Mucha gente me decía que mejor me consiguiera un trabajo o que me fuera a hacer una maestría. Pero no, decidí seguir mi sueño. Conseguí un trabajo en una empresa de cobranza, de hecho odiaba ese trabajo de hablarle a la gente a cobrarles sus deudas. Pero mi jefa un día se enteró de mi sueño y me dijo que ella conocía al dueño y que le iba a mandar mi curriculum de deportista. A los 6 meses el dueño me presentó enfrente de toda la empresa, mas de 3,000 empleados y les dijo que me iba a patrocinar para que pudiera viajar por todo el mundo por 4 años y logrará mi sueño. ¡WOW!

¡Ahí me di cuenta, que los sueños si se hacen realidad!