Juan de Lascurain nos explica como las palabras tienen poder.

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos explica el poder que tienen las palabras.

Alguna vez te has puesto a pensar el poder que tienen las palabras. No solo las tuyas si no las de las personas a tu alrededor.

Yo soy el producto de las palabras de mucha gente que ha estado en mi vida, sembrando en mi palabras positivas. Desde que tenía 8 años, recuerdo a mi mamá diciéndome, todo es posible, persigue tus talentos, si se puede, Dios esta contigo y muchas otras más.

Nunca escuché un no se puede, no sirves para eso, eres un idiota; como hoy en día escucho mucha gente decirle a sus hijos y compañeros.

También he tenido a gente a mi alrededor que me ha tratado de decir lo opuesto; y a esa gente desde chico decidí alejarme de ellos. Las palabras tienen mucho poder, pueden crear o destruir. Las palabras pueden alentar o desalentar a alguien a seguir adelante o a dejar de seguir un sueño.

El problema está en que mucha gente, decide creer todas las palabras que escucha. Uno de los problemas con nuestro país es que la gente que gobierna no le interesa que sepas la verdad. Siempre están manipulando con sus palabras para controlar a la gente. Si realmente supiéramos la verdad de todo lo que esconden, despertaríamos.

Las palabras pueden hacer que creas en ti y en tus talentos o que decidas vivir el resto de tu vida atemorizado sin perseguir tus sueños. Cada día estamos más bombardeados en redes sociales con basura.

Conjunto de palabras que no sirven para nada, pero que desafortunadamente comienzan a crear un candado en tu manera de pensar que una vez consolidado es muy difícil cambiar.

¿Como puede ser que Hitler, Fidel Castro y muchos líderes más, hayan podido lavarle el cerebro a millones de personas y traer tanta destrucción?.

Todo comenzó con sus palabras y gente que lamentablemente no supo distinguir entre las palabras que iban a traer cosas positivas a sus vidas o cosas negativas. La mayoría de ellos por temor dejaron que esas palabras produjeran el fruto que esos líderes querían que produjeran.

Los resultados no te los tengo que contar

Te pregunto, ¿Qué estás tratando de lograr con tus palabras? ¿La unidad? ¿Atemorizar a la gente? Hoy en día el mundo es un caos, no importa a donde vayas, la mayoría de las personas están atemorizadas.

De política no se mucho, pero sentido común tengo el suficiente para saber que lo que me dicen los que gobiernan, algunos medios y gente a mi alrededor no lo dicen porque me quieren beneficiar; si no a unos pocos.

Hace 10 años, tuve la oportunidad de entrevistar a Jamie Lee Curtis, famosa actriz en Hollywood. Su última frase se me quedó grabada.

No creas todo lo que dicen los políticos, los medios y la gente a tu alrededor. Piensa por ti mismo, y piensa antes de hablar.

Tus palabras tienen poder y es tiempo de comenzar a usarlas para el bien de muchos no solo de unos pocos.

Te invito a que me escuches todos los jueves a las 9:00 pm por mi canal de YouTube live - Juan De Lascurain !