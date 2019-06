Juan de Lascurain nos dice que "El soñar es un ejercicio".

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos dice como debemos programar nuestros sueños, por qué debemos soñar en todo momento.

Mucha gente sueña una vez al año, a veces cuando es tu cumpleaños y te dicen que pidas un deseo.

Puede que sueñes cuando es fin de año y haces tus resoluciones de año nuevo. En la escuela y en nuestra sociedad no nos enseñan a soñar. Me pregunto ¿por qué a mucha gente le da envidia que otros puedan lograr sus sueños?

A lo mejor porque hay algunos que se benefician de que millones de personas estén conformes con las migajas que les dejan. Por muchos años en nuestro país no le ha convenido a algunos pocos que millones de personas se conviertan en personas pensantes en lugar de acarreadas.

Juan de Lascurain

El soñar y el hacer los sueños realidad no es arte de magia. Toma tiempo, esfuerzo pero más que nada constancia. No hay ningún ganador de medalla olímpica que te diga, un día me desperté y soñé que ganaba una medalla.

No tuve que hacer nada más que imaginármelo y mira aquí estoy; campeón olímpico. Tuvieron que entrenar y entrenar. Algunos no ganaron medalla en sus primeros juegos. Todos tuvieron obstáculos, gente en el camino que les metía el pie para que no pudieran lograr sus sueños.

A lo mejor tú hoy te imaginas que vas a lograr tu sueño. Pero al siguiente día no haces nada para lograrlo.

Somos muy buenos para comer, esa rutina no se nos pasa. Te quiero motivar a que todos los días sueñes, escribas tus sueños, trabajes por tus sueños, y los hagas realidad.

Van a seguir habiendo algunos pocos que no te van a motivar a nada. Para algunos es mejor que solo sigas siendo un acarreado en lugar de un soñador.

Conviértete en una persona que cuestione lo que escuchas, cuestiona los consejos que te da la gente. ¡Te sorprenderás lo que descubres!

La sociedad cambia cuando se sueña y se comienzan a ver esos sueños hechos realidad. Cuando te das cuenta que si tienes Fe en Dios y en tus talentos puedes salir adelante.

Si sigues cometiendo los mismos errores de ayer, no estás progresando.

Mucha gente confía más en la persona a su lado que en ellos mismos. ¡Que locura! Que tu vida dependa de alguien más.

Libreta Sueña en Grande.

El soñar es un ejercicio que se tiene que hacer todos los días. Por 5, 10, 15 minutos diario como mínimo.

Cuando no lo haces diario no se convierte en una rutina, si no solo en algo que haces de vez en cuando y como la sociedad te ha hecho creer que solo algunos pueden lograr sus sueños; nunca se materializan en tu vida.

Todas las noches cierra los ojos y sueña, sueña por un mejor país, sueña por una mejor educación para tus hijos, sueña por eso que anhelas.

Y en la mañana cuando despiertes ponle acción a esos sueños y verás como comenzarás a ver un cambio en tu vida y en este país.