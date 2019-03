Juan de Lascurain nos dice ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer?

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica en esta ocasión de la importancia de meditar y esperar con paciencia a que las opciones que tenemos sean claras para tomar una decisión y arriesgarnos a tomarla.

A veces la vida puede parecer complicada, pero ¿será que es complicada o que nosotros mismos nos la complicamos? Igual hay circunstancias por las que pasamos ajenas a lo que podemos controlar. A veces, llegamos a encrucijadas donde tenemos más de una opción y no sabemos qué decisión tomar. Puede ser estresante, pueden ser momentos muy difíciles pero no podemos quedarnos donde estamos.

Tenemos que seguir adelante, y el tomar decisiones es parte del proceso de la vida. La gente que no toma decisiones no avanza, no se supera, no logra nada. El mundo está lleno de gente apática, llena de miedo.

No tomes decisiones de prisa

Si, a veces es mejor esperar a tomar decisiones apresuradas. Cuando no estás seguro de algo; lo mejor es tomarte tu tiempo. Pero a veces, tenemos que tomar decisiones rápidas porque hay oportunidades que no se presentan más que una vez en la vida.

Por eso es muy importante, que estemos conectados con nuestro “Yo interior”. Puedes estar conectado con tus amigos, con gente que te rodea, pero no puedes vivir por medio de ellos. Somos seres individuales, rodeados de mucha gente. De muchos puntos de vista y opiniones.

Si no estás conectado con tu “Yo interior” lo más probable es que seas una persona que cambia con la opinión de las personas. Igual comienzas algo, pero al momento que alguien te dice algo negativo de lo que estás haciendo, dudas y dejas de hacerlo.

Vivir la vida como barco sin rumbo no es muy divertido. En algún momento yo estuve ahí, sin saber para donde ir; sin saber que quería hacer. En esos momentos lo que aprendí era que tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta que se abriera una oportunidad. Aprendí a confiar que aunque no me gustara el trabajo en donde estaba; me tenía que quedar ahí y esperar. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Esperar un poco, tener fe, pedirle a Dios que se abra una puerta y seguir tu intuición.

Muchas veces he estado ahí, despertándome pensando y ¿ahora qué? ¿Para dónde va este barco? ¿Que hago? Siempre hago lo mismo, en mi caso es diseñar, sentarme frente de la computadora y buscar contactos, me voy a correr para liberar mi mente de todos los pensamientos negativos que pueden comenzar a surgir.

Y te puedo decir, que siempre me llegan las respuestas que estoy buscando. ¡Se que si haces lo mismo también te llegarán!