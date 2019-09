Juan de Lascurain nos cuenta "Cosas nuevas"

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte su experiencia con respecto a “Cosas nuevas”.

La vida está llena de ciclos. No porque algo ha existido muchos años quiere decir que no hay oportunidad para cosas nuevas.

Todo lo que existe comenzó como una idea, después a esa idea le pusieron acción y después de tiempo dio fruto.

Al principio cuando empezaba a vender mi marca iba a citas y me decían pero nadie te conoce. Yo les contestaba, nadie me conocerá ahorita; pero en unos años ya me dirán. Y sí, poco a poco más gente me ha ido conociendo, cada vez en más países. Y eso me ha abierto más oportunidades de proyectos.

El problema es que la mayoría de la gente no le gusta el cambio, la mayoría de la gente está acostumbrada a ciertas marcas y cuando una nueva entra al mercado, muchas veces lo primero que sienten es duda. ¿Ira a funcionar? A lo mejor no le gusta a la gente, etcetera, etcetera.

Hace unos años la gente solo tomaba café regular en su casa, la oficina y en restaurantes. ¿Quién iba a pensar que un día millones y millones de personas iban a ir a un lugar llamado Starbucks a tomar café pero también a platicar con amigos y muchos de nosotros a usarlo como oficina?.

Una persona visionaria vio la oportunidad y se arriesgó a creer en su sueño. Muchas personas no creían que iba a tener éxito, pero hoy en día no hay nadie que pueda negar el éxito obtenido.

Las cosas nuevas van a llegar aunque no lo queramos, el cambio es inminente. Es parte de la vida. Hay cosas que tienen fecha de caducidad y nuevas llegan. La clave es seguir trabajando, y no darte por vencido hasta que te llegue tu turno.

Esta semana fui a Six flags, a entregar el primer pedido que me hicieron, 60 gorras y 200 porta gafetes. La gente negativa diría, que poquito. ¿Por qué no te compran más?

Pero la gente con visión diría, ¡wow! ¡Ya entraste a Six flags! Es solo cuestión de tiempo para que vean que el diseño y el producto está increíble y se comience a vender rápido.

Nunca desprecies los comienzos pequeños, es un proverbio que me encanta. Mucha gente no tiene la visión para ver más allá de el comienzo pequeño, todo lo basan en cuánto dinero van a recibir al instante.

Te quiero motivar a que estés abierto a cosas nuevas, y también piensa en ideas nuevas que tú puedas crear. Especialmente si son cosas que van a ayudar a la humanidad!!

Acuérdate, siempre persigue tus sueños.

