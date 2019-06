Juan de Lascurain nos alienta a mirar con "ojos espirituales"

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos dice como debemos programar nuestros sueños, por qué debemos soñar en todo momento.

Todos tenemos un sexto sentido, una voz que nos guía por donde ir cuando no sabemos el camino que tomar.

Mucha gente dirá, yo no la tengo. Todos lo tenemos, aunque el problema es que en algunas personas esta dormida porque nunca la han usado.

Juan de Lascurain.

Con el espíritu puedes sentir el camino que es para ti y tomarlo con certeza de que vas a ver resultados aunque mucha gente te diga que no es por ahí.

Para tener éxito en la vida tenemos que escucharnos a nosotros, ver con nuestros ojos espirituales a donde queremos llegar, tomar la decisión y no mirar atrás.

La gente que toma decisiones y a los 15 minutos está volteando para atrás nunca llegan a lograr sus sueños. La indecisión es una de las cosas que impiden que puedas llegar a tu destino.

Si hoy crees que estas haciendo lo correcto pero mañana te despiertas y dudas, quiere decir que realmente no estas seguro de a donde vas.

Libreta Dream Big World.

El camino para lograr los sueños es un camino muy solo. No es el camino más transitado ya que la mayor parte de las personas deciden solo tomar decisiones basadas en lo que ven.

Si quieres logras lo imposible, lo que nadie ha hecho no vas a poder hacerlo basado solo en lo que ves. Lo que nunca nadie ha hecho no existe, no ha sido creado; lo que significa que tendrá que comenzar en la imaginación de alguien que lo pueda ver con sus ojos espirituales.

Esa persona tendrá que tomar la decisión de que lo que ve en su espíritu es más fuerte que los obstáculos que vendrán en el camino.

La duda, la inseguridad y la soledad son los obstáculos más difíciles que se encuentran entre tú y el lograr esos sueños.

Mural de Juan de Lascurain.

¿Qué ves con tus ojos espirituales? ¿Alguna vez lo has escrito? ¿Alguna vez has decidido tomar el primer paso para que eso que ves, se haga realidad?

Comienza hoy, no dejes pasar un día mas sentado esperando a que te llegue una señal para comenzar.

Miles de buenas ideas nunca llegan a convertirse en realidad solo por el hecho de que una persona duda y no decide comenzar.

La vida está hecha para arriesgarnos y lograr cosas nuevas.