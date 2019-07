Juan de Lascurain explica qué es "Te agarro la mano el chango"

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla sobre ese momento en el que puede cambiar nuestra historia entre ganar y perder cuando parece que nos y como no quedarnos detenidos y seguir adelante, que no te agarre la mano el chango.

La primera vez que mi papá me llevó a jugar tenis fue cuando tenía 9 años. Me acuerdo como si hubiera sido el día de ayer.

Éramos mis dos hermanos y yo. Desde ese primer día me encantó el deporte y tuve la oportunidad de jugarlo a un nivel competitivo hasta las 24 años.

“Te agarro la mano el chango” decía nuestro entrenador cuando estabas por ganar y por la presión y los nervios cometías un error y no lograbas ganar. La mayoría de las veces era que cometías una doble falta.

Cuando juegas tenis lo más importante es jugar suelto. Si no juegas suelto lo más probable es que cometas muchos errores y las probabilidades de ganar son mínimas.

Cuando juegas suelto no dudas cuál es tu siguiente tiro. Te mueves con fluidez, con garra y con tu instinto ganador. Cuando comienzas a dudar cada tiro es cuando te comienza a agarrar la mano el chango.

El chango puede ser esa vocecita que te dice que no vas a poder. Te dice que no es posible lograr lo que quieres lograr. Usualmente esa vocecita te habla en los momentos más importantes, cuando estás a un punto de ganar, o cuando estás por cerrar el deal de tu vida.

En el tenis me paso muchas veces, que ese chango me agarraba la mano en los momentos antes de la victoria y hacía que no pudiera lograr mis metas. Pero aprendí a reconocer lo que estaba pasando para poder detenerlo.

La mayoría de la gente no suele reconocer lo que le está pasando. El primer paso para sobrepasar algo es el reconocer lo que está pasando y una vez que lo haces puedes encontrar soluciones.

Para conquistar al chango no tienes que ser más fuerte que el, si no solo más listo.

Tienes que entrenar tu mente y tu espíritu para que en el momento en que aparezca aunque su voz esté ahí, tú estés más fuerte para absorber esa voz y no dejar que interrumpa el fluir de lo que estás haciendo.

Recuerdo el momento cuando lo pude hacer. Estaba en la final del campeonato estatal de preparatorias en Texas.

Estaba jugando contra el sembrado número 1 del estado y le iba ganando. En la vida es más fácil perder cuando vas perdiendo desde el principio, pero cuando vas ganando y pierdes; eso sí es más difícil.

Estaba a punto de ganar, y llegó esa voz, ¡vas a hacer una doble falta! pero esta vez en lugar de escucharla, logre anular su poder y ese día me convertí en el campeón estatal de tenis.

Reconoce la voz, conquistala y has tus sueños realidad.

