Juan de Lascurain desde las alturas

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica sobre sus viajes alrededor del mundo para consolidar su marca.

Comenzó mi siguiente viaje alrededor del mundo. Estoy a punto de aterrizar en Nueva York en donde iré a la feria del diseño llamada NY NOW, una de las ferias más importantes en el ámbito del diseño.

También tendré reunión con la directora del nuevo centro comercial en New York City llamado “American Dream”, ya que uno de mis propósitos es abrir un espacio de venta de mis productos en este centro.

Después de tres días en Nueva York, volaré a Dubai donde estaré platicando con la directora del Burj Khalifa (en donde ya tengo punto de venta) esta reunión será para revisar qué productos funcionan mejor y cuales podemos manejar en esta tienda.

Juan de Lascurain en Dubai.

Dubai Design Week

Algo que me emociona mucho de mi viaje al país árabe es el Dubai Design Week en donde presentaré internacionalmente el trabajo que hemos realizado en conjunto con Olivia Carrillo (artesana de Nayarit).

Dubai Design Week.

¡Hasta ahí van 20 horas de vuelo!

De Dubai vuelo 8 horas a Jakarta en Indonesia, allí me invitaron a dar una conferencia en el Festival del Emprendimiento de Indonesia. Mucha gente me pregunta si todas estas citas y invitaciones me llegan por sí solas.

Honestamente nada llega por sí solo

Todo lo que sucede, siempre es una reacción a algo que cada uno de nosotros hemos hecho. Eso que queremos lograr le ponemos intención y acción y cosas impresionantes suceden.

Nada llega sin que lo busquemos.

¿Como me salen todos estos viajes y oportunidades?

Es muy sencillo, mandando e-mails, metiéndome todos los días en Internet a investigar eventos y nuevos desarrollos. Todos estos años he seguido la misma técnica, pedir lo que quiero.

A veces la respuesta no es favorable, a veces me dicen que no puede ser en este momento; pero la mayoría de las veces me dicen que les encanta lo que hago y que con mucho gusto podemos platicar.

De Jakarta regreso a Dubai a otra cita con Duty free y de ahí vuelo a Los Ángeles, California a la conferencia de aeropuertos. Un total de 50 horas de vuelo, cuatro aeropuertos, muchos Ubers y horas sin dormir.

Pero al final del día, eso que quiero lograr se comienza a manifestar y cada viaje abre nuevas oportunidades. La gente que dice que bien te la pasas; no sabe todo lo que está detrás de la foto que posteare en instagram dando mi conferencia en Indonesia.

La mayoría de las personas solo ven el producto final y se asombran de los resultados. Muchas veces preguntándose ¿por qué a mi no me pasa eso? No tengo todas las respuestas, pero en lugar de preguntarte ¿por qué a mi no?, mejor pregúntate; qué más tengo que hacer para lograr lo que quiero y verás cómo tu entorno comienza a cambiar.

Ya les estaré contando un poco más de cada lugar y de cada experiencia.

¡Siempre persigan sus sueños!

