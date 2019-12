Juan de Lascurain: Usa tu imaginación

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte: Usa tu imaginación.

No se a cuantos de ustedes les guste la lectura. Para ser honesto, a mi me gusta pero con esta vida tan ajetreada muchas veces nada mas no me da el tiempo que me gustaría para hacerlo.

Ahí tengo dos libros sin terminar, el de el fundador de Nike; ¡No pares! Y el otro me lo regalaron hace un par de semanas en un evento en New York City.

Ese es de un diseñador afroamericano que creció en ambientes muy peligrosos, pero con todos esos obstáculos pudo salir adelante y lograr su sueño de ser diseñador.

A veces lo que hago es abrir el libro al azar, y leo varios minutos. Siempre me deja algo valioso el hacer eso. Siempre hay una frase, una palabra que necesitaba escuchar en ese momento.

El leer es un privilegio que tenemos y que muchas veces no le damos el valor adecuado. No hace tanto tiempo que a la gente humilde y a los esclavos no se les permitía leer. Obvias las razones, comienzas a leer y comienzas a soñar.

A la mejor no puedes viajar por falta de dinero, pero al leer de otros lugares tu imaginación comienza a volar. La imaginación es el primer paso para lograr tus sueños.

El leer y el escribir son la base para desarrollar gente pensante, gente con valores y convicciones.

Cuando yo tenía 27 años tuve la oportunidad de trabajar para un señor llamado Bill Bartmann. Él me había patrocinado para poder lograr mi primer sueño de viajar por todo el mundo como triatleta.

Cada viaje que tenía, le escribía para darle las gracias por patrocinarme y le contaba una historia.

El siempre le mandaba mis mails a toda la empresa diciéndoles que lo leyeran. Yo sin saber el poder de lo que estaba haciendo, de vez en cuando me topaba con gente en los pasillos que me decían que los había inspirado la historia que les había mandado el dueño.

Un día Bill me escribió, sigue escribiendo que tus historias inspiran. Un día vas a publicar tus libros. Le hice caso y seguí escribiendo, comencé a imaginarme lo que quería lograr en todas las áreas de mi vida.

Tal como me lo dijo él, un día hace 3 años salió mi primer libro titulado “Sueña en Grande”. Hace un año salió el segundo, un libro infantil Bilingüe.

Yo sigo escribiendo con el fin de inspirar a la gente a seguir sus sueños y para sembrarles una semilla de motivación para que comiencen a imaginar lo que quieren lograr.

Esta semana estaré en la FIL de Guadalajara, viendo oportunidades para hacer negocio y descubriendo libros y autores nuevos.

Comienza a imaginarte eso que quieres lograr, usa tu imaginación para crear lo que quieres. Y si tienes libros ahí que no has leído, te recomiendo que te tomes 5 minutos y abras en donde caiga tu dedo y lee lo que está ahí.

Te sorprenderás el poder de las palabras escritas y a lo mejor te pasará como a veces me pasa a mi. Sabiendo que eso que leí era lo que necesitaba ese día.

