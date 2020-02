Juan de Lascurain: Tiempo de emprender

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para laverdadnoticias.com nos comparte: Tiemo de emprender.

Les cuento que estoy en Dubai ya que tuve la oportunidad de dar una conferencia en un evento de emprendimiento llamado STEP.

Les platico que en toda esta región MENA, el tema de emprendimiento es un tema que está tomando mucha fuerza. Gente de Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Palestina y de muchos otros países estaban presentes.

De todos esos países los que más han construido una infraestructura para apoyar a los emprendedores son los emiratís.

Honestamente es admirable lo que han hecho, no solo con sus ciudades, si no que también recibiendo a personas de otros países.

Juan de Lascurain en Dubai.

Obvio no hay nadie que le moleste pagar 5% de impuestos, con esa cifra te aguantas el calor de 50 grados que hay en el verano.

Otro de los países que está poco a poco abriendo sus puertas es Arabia Saudita.

Por un lado quieren cambiar la imagen negativa que existe y por otro quieren aprovechar y seguir el ejemplo de lo que ha hecho Dubai. Quien se ha convertido en un modelo a seguir no solo para la región si no el mundo.

El Sheik Mohammed bin rashid al Maktoum ha sido un líder con visión. Mucha gente dice, pero pues si tienen todo el dinero del mundo.

La mayor parte de los gobiernos tienen dinero, solo que en lugar de invertirlos en su país y para su gente, o se lo roban o lo malgastan.

Claro que Dubai no es una ciudad perfecta, pero si un lugar donde hay muchas oportunidades para emprender.

No te quedes en donde estás, busca nuevas oportunidades alrededor del mundo para promover tus talentos.

La vida ya no es como era antes, ya no puedes depender de una empresa y tener asegurado tus ingresos. Hoy en día, las oportunidades ya no están en el trabajo seguro. Porque ya no hay nada seguro.

Hoy en día las oportunidades están escondidas y hay que salir a buscarlas.

Ya les estaré platicando más de mi aventura aquí en Dubai y muy pronto en Arabia Saudita.

