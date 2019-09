Juan de Lascurain: Sé curioso

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte lo importante que es mantener nuestra curiosidad.

La curiosidad es algo que a todos se nos da, más cuando somos niños y no nos han llenado de tanta basura.

Muchos niños que una vez eran curiosos, crecen y se convierten en robots dejando esa curiosidad atrás.

La curiosidad es la que nos lleva a aprender, a descubrir nuevas cosas, a inventar, a soñar y a muchas cosas más.

Tengo un hijo de dos años que está en una etapa en la que pregunta todo! ¿Dónde están las vacas? Le contestas en la pradera, y ¿donde esta la pradera? En el campo le dices, ¿y el campo donde está? mmm... el campo está allá afuera, y así es el cuento de nunca acabar.

La inocencia de un niño y su curiosidad.

¿Donde duermen los aviones? Los aviones duermen en el aeropuerto, ah, y ¿el aeropuerto donde duerme? te pregunta; el aeropuerto no duerme le contestas; ¿por qué no duerme el aeropuerto?

Qué etapa tan bonita, en la que no hay límites, en la que el mundo está completamente abierto. Y ahí es cuando tenemos que tener cuidado de ayudarlos para que nunca dejen de ser curiosos.

Porque mucha gente comienza a decirles a los niños que eso no se puede, que eso no va a ser posible. Sí, hay que ser realistas, pero a la vez no hay que limitarlos.

Hace 100 años seguro hubo un niño que preguntó, ¿podemos ir a Marte? Y alguien le dijo; no se puede.

Bueno, hoy en día, las posibilidades de que en algunos años se pueda llegar son probables.

No porque algo no se puede lograr hoy quiere decir que no se pueda lograr mañana. Y los niños curiosos de hoy, son los que probablemente traigan esa misión por dentro.

Te pregunto y ¿tu que tan curioso eres? A lo mejor ya te acostumbraste a pensar que no se puede. A lo mejor ya no eres curioso y ya dejaste de tratar cosas, de inventar, de soñar.

No importa la edad que tengas, no conoces todo lo que existe en el mundo, no sabes de todos los temas.

Escoge un tema nuevo, una cultura nueva y se curioso. Vas a ver cómo eso te hará despertar a nuevos retos y nuevos sueños.

