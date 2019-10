Juan de Lascurain: Repite, repite, repite

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte: Repite, repite, repite.

Dicen que para perfeccionar algo mínimo lo tienes que hacer 10 mil horas. Lo que te convierte en un máster es la repetición.

Hay gente que hace una cosa o emprende algo y a los pocos meses ya se dieron por vencidos. Al igual que hay gente que está picando por aquí o por allá.

Cuando yo jugaba tenis a mi también me gustaba el racquetball y trataba de ir una o dos veces a la semana a jugarlo. Pero siempre nuestro coach nos decía; enfócate en uno de los dos. El racquetball no te va a ayudar a perfeccionar tu tenis.

Hay movimientos de la muñeca que te van a afectar. Le hacía caso y lo que hacía era que me metía a jugar racquetball con raqueta y pelota de tenis. Obvio no era lo mismo, pero lo hacíamos en días de lluvia que no podíamos jugar afuera.

Todo va evolucionando por medio de la repetición, lo que pintaba al principio de mi carrera, no es exactamente lo que pinto hoy. Comencé con un garabato que como lo he repetido y repetido y repetido.

Esa repetición ha hecho que yo perfeccione mi talento. No se cual sea tu talento, a lp mejor es algún deporte. A lo mejor es dar conferencias, o la medicina.

Esta semana tuve que llevar a mi mamá al ortopedista porque se cayó. Aparte de que nos habían recomendado a este doctor como uno de los mejores, al estar en su consultorio y ver la manera como explicaba lo que iba a tener que hacer en la operación; me di cuenta que lo hacía ver tan fácil.

Como cuando ves a un nadador olímpico cruzar la alberca en tiempo récord. Y dices, que fácil se ve.

Lo mismo con este doctor, que al terminar su explicación. No tenías duda, que el era un máster en lo que iba a hacer. Sabía que mi mamá iba a estar en buenas manos.

Repite, repite y repite tu talento, todos los días pon de tu esfuerzo para perfeccionarlo. El hacer que algo se vea fácil solo sucede cuando lo haz hecho tu en la oscuridad miles de veces.

Los aplausos no te los dan en la práctica. La práctica puede ser aburrida, monótona y cansada. Pero si quieres llegar a dar un concierto en frente de miles, tendrás que repetir y repetir y repetir en la soledad para llegar a ser un máster.

