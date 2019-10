Juan de Lascurain: Persigue tus sueños

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte: Persigue tus sueños.

El otro día llevé a mi hijo al parque infantil y como siempre el parque estaba llenísimo de niños y de papás persiguiendolos.

Después de más de dos horas de subirme y bajarme con mi hijo y de ver a otros más de 20 padres haciendo lo mismo, llegue a la conclusión de que el perseguir un sueño es muy parecido.

Yo he corrido maratones, he hecho ironmans y todo tipo de deportes y nunca me había cansado tanto como cuando persigo a mi hijo en el parque por dos horas.

Persiguiendo a tu hijo.

El perseguir un sueño no es fácil y creo que no es para todos, si quieres que tu sueño se haga realidad tienes que perseguirlo como a un niño de dos años en el parque.

Si se sube al segundo piso y se quiere tirar de la resbaladilla ahí tienes que ir con el, te tienes que tirar con él y si se sube al columpio tú eres el que lo tienes que columpiar. La mayoría de los niños no están conformes con dos columpiadas; después de varios segundos se acabó el vuelo.

Ellos pueden estar sentados por dos horas sin parar sólo diciendo más, más, sin saber que a lo mejor tú ya estás cansado.

Cuadro de Juan de Lascurain.

Los sueños al igual que los niños no saben distinguir si tu ya estás cansado, si has dado todo lo que puedes, ellos siempre te van a seguir pidiendo como el niño en el columpio. Siempre van a decir más, más y más.

Ahí es donde está lo difícil de cómo poder manejar tu energía, tus emociones y tu FE, ya que esos son los ingredientes necesarios para poder llegar a ver tus sueños hechos realidad.

Si no estás persiguiendo tus sueños como los padres persiguen a sus niños en el parque, lo más seguro es que cada día se estén alejando más.

