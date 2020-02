Juan de Lascurain: Oportunidades

Hay oportunidades que solo se presentan una vez en la vida, igual y a lo mejor dos si tienes suerte.

La mayor parte de las oportunidades grandes que se presentan en la vida aparecen después de tratar y tratar y seguir tratando y no darte por vencido.

No se porque parte de lograr los sueños tiene que ver con la persistencia.

Pensándolo bien, la mayor parte de las cosas que valen la pena en la vida tienen que ver con eso.

El tener un objetivo claro no significa que lo vas a lograr inmediatamente. Estos últimos cinco años que he estado viajando por el mundo me he dado cuenta de muchas oportunidades.

Estás oportunidades que han sido para inspirar a la gente, oportunidades para hacer negocios y oportunidades para ayudar a otros.

Este último viaje a Milán y Dubai me di cuenta que no se necesita mucho para detener a medio mundo. La epidemia de el coronavirus ha hecho eso en ciertas partes del mundo.

Sueña en grande y alcanza todas las oportunidades.

Mi hermano que es piloto y viajó a Shanghai hace unas semanas no podía creer que no hubiera nadie en las calles: De película del fin del mundo me decía.

Y así muchos lugares más. Con todo eso muchos negocios han cerrado sus establecimientos hasta ver que va a suceder. Obvio el país más afectado ha sido China que es el mayor fabricante de productos en el mundo.

Con miles de fábricas cerradas y sin poder surtir a marcas alrededor del mundo ahí la oportunidad para países como el nuestro en donde hay muchas fábricas y buena mano de obra.

No se si esta oportunidad durará mucho tiempo o no. El 100% de las cosas que vendo en México están hechas en México y cada vez busco más fábricas en donde poder hacer más productos.

Obvio si lo fabricará en otros países pudiera ganar un poco más. Pero ese no es el caso. El objetivo no siempre debe de ser el ganar lo más que se pueda.

A veces el objetivo primordial debe de ser el de levantar a nuestro país y creo que si una persona puede hacer eso; el dinero también comienza a llegar.

Te quiero motivar a que busques esas oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. Cuando se te presenten no tengas miedo a subirte a la ola y hacer cosas grandes.

Si, a veces el miedo nos puede ganar, pero no debemos de dejar que nos gane. Tenemos que luchar para que nuestra Fe sea siempre la ganadora.

