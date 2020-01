Juan de Lascurain: No te quedes en el pasado

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte: No te quedes en el pasado.

La vida está llena de circunstancias, algunas son buenas y otras son malas. ¿Alguna vez has visto esas personas que parece que se quedaron en otro siglo?

Personas que no supieron cómo seguir con los cambios que van sucediendo a través de los años.

Hace unos años me invitaron a una casa de campo a un lugar muy bonito. Ya conocía el lugar, más no la casa, pero sabía que de seguro me la iba a pasar muy bien.

Cuando llegamos lo primero que note fue que al lugar no lo habían remodelado desde los años setentas. Lo primero que me llamó la atención fueron los switches de las luces, esos antiquísimos. El piso, igualito al de casa de mi abuelita.

La regadera igual, la estufa y así sucesivamente. Un área espectacular pero con una casa que se había quedado perdida en el tiempo.

Seguro que no es de las cosas más importantes en la vida, pero lo uso como ejemplo, ya que muchas veces lo mismo nos comienza a pasar a nosotros.

Comenzamos a dejarnos, empezamos a pensar que el estar actualizados no es importante y un día nos mira la gente y parece que nos quedamos en otro siglo.

TE PUEDE INTERESAR: Juan de Lascurain: Enfoca tu energía

Igual así sucede con los sueños, muchas veces parece que no llegan y comenzamos a dejar de actualizarlos.

Dejamos de empujar y pensamos que como no han llegado pues ya es mejor no seguirle.

La mayor parte de los sueños se pierden en esos momentos cuando se pierde la esperanza de que van a suceder.

SIGUE TODAS LAS RESEÑAS DE JUAN DE LASCURAIN CON UN CLICK AQUÍ

Ese es el momento en el que no te puedes dar por vencido. A la mejor tienes que reajustar la estrategia de nuestro sueño, cambiar el rumbo quizá, pero nunca dejar de seguir ese sueño que quieres alcanzar.

Sígueme en instagram. Juan de lascurain

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.