Juan de Lascurain: Mira hacia adelante.

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos recomienda que para alcanzar nuestro máximo potencial debemos enfocarnos.

Es muy difícil vivir la vida de esa manera y esperar a que vas a alcanzar tu potencial máximo. Tu potencial máximo no se alcanza enfocado en los obstáculos del día a día. Hay que tener una visión y mirar adelante si vas a querer sobresalir.

Cuando vas manejando no vas con la mirada pegada al parabrisas. Vas viendo hacia adelante para poder estar preparado por si alguien va a cruzar la calle o si el semáforo se va a poner en rojo.

Imagínate si todos manejáramos con la mirada pegada al parabrisas, habría miles de accidentes diarios. Al igual cuando llueve no te enfocas en la lluvia. Prendes el parabrisas pero tu mirada siempre debe de ir hacia adelante.

Me acuerdo cuando competía en triatlones, el más difícil el Ironman ! Más de 10 horas compitiendo sin parar. Había momentos durante la competencia que sentías un dolor en todo el cuerpo y muchas ganas de darte por vencido.

Mi mente me decía, para; siéntate en la banqueta. Para que haces esto? Esos momentos eran los momentos en los que tenía que mirar hacia adelante, no me podía enfocar en el obstáculo que estaba frente a mi.