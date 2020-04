Juan de Lascurain: Lo vas a extrañar

Después de 3 semanas encerrado me estoy acostumbrando a muchas cosas que anteriormente hubiera dicho, ni de loco que me quedo metido en mi casa un mes sin salir.

Aunque este mes se vendió el 90% menos y recibí el 90% de propuestas menos la verdad no estoy preocupado.

He podido estar con mi familia y jugar con mis hijos día y noche. He podido dejar el celular horas seguidas sin preocuparme de la llamada, la junta a la que tengo que salir 2 horas antes porque el tráfico está horrible.

Igual y esto lo deberíamos de hacer un mes cada cierto número de años. Creo que no solo ayudaría al planeta, si no que nos ayudaría a nosotros los humanos. Así como antes la tierra tenía que descansar un año después de 7 años de uso; nosotros deberíamos de hacer lo mismo.

Sé que es difícil que todo el mundo estuviera de acuerdo con algo así, ya que los poderes económicos y la noción que tenemos del dinero es mucho más grande que el beneficio que nos da el desconectarnos. Pero igual entre más evolucionemos, eso podrá a llegar a ser parte de nuestras vidas.

No se como vaya tu encierro. Tal vez ya estas desesperado o ya te quieres divorciar. Esta situación puede presentar cosas negativas o cosas positivas sin duda.

Al final del día depende de lo que estés buscando y lo que quieras lograr. Todo depende de tu actitud y de tus acciones. Obvio que hay situaciones fuera de nuestro control y ahí lo único que podemos hacer es confiar en Dios.

Según el gobierno que hasta el 30 de Abril va a continuar esta contingencia. Pero la verdad quien sabe, esto es un día a la vez. Si saliéramos el 30 de Abril, quiere decir que todavía nos quedan unas 3 semanas para aprovechar el silencio y la tranquilidad.

Tengo el presentimiento de que una vez que termine todo esto lo vamos a extrañar. Obvio NO LO NEGATIVO que ha traído el virus, ni toda la gente que a fallecido, pero si vamos a extrañar la Paz que todo esto también ha generado.

De todo lo negativo que sucede en el mundo siempre hay algo positivo. Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y si no has visto algo bueno de esta situación; quiere decir que no estás aprendiendo.

Les deseo paz, armonía y que este tiempo que nos queda pueda ser un tiempo de muchas bendiciones.

