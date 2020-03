Juan de Lascurain: La presión

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para laverdadnoticias.com nos comparte: La presión.

Todos en esta vida hemos pasado por momentos de presión. Ya cuando piensas que todo está caminando viento en popa, de repente se atraviesa una tormenta inesperada. No una lluvia, estoy hablando de un huracán.

Lo primero que quieres hacer es correr en lugar de mantener la calma y ver cómo salir de esa situación.

De hecho cuando hay más presión es cuando algo nuevo está por brotar. Antes de que nazca un bebé es cuando hay más presión en el vientre de la madre.

Antes de oprimir el gatillo de una pistola es cuando hay más presión en la bala para que salga con la mayor fuerza posible.

La vida está llena de presiones y obstáculos que no nos enseñan a saber cómo resolverlos. Es impresionante como solo nos enseñan a estudiar, para trabajar, para poder “sobrevivir”.

Ni siquiera nos enseñan a soñar o a ayudarnos a lograr nuestros sueños. En nuestro país y en el mundo muy poca gente logra sus sueños y vive una vida en armonía.

Lo peor es que el sistema no está hecho para que logres tus sueños. El sistema está hecho para que seas esclavo de unos pocos y les acumules riqueza. No solo sucede así en México, hay muchos otros países en los que sucede lo mismo.

La mayoría son países donde existe mucha pobreza, donde la educación privada es muy cara y la pública muy mala.

Lo más importante que deberíamos de aprender en la vida es como darle valor a nuestros talentos y lo que somos como personas.

Ese es el comienzo de que exista una sociedad equitativa. La razón por la que tantos se dejan controlar es porque no saben lo que valen. Se creen lo que la gente les dice de que ellos no valen tanto por su nivel social o color de piel.

Hay un proverbio que dice; tu talento te abrirá puertas. Pero primero debes de reconocer que tienes un talento y creer en ti mismo.

TE PUEDE INTERESAR: Juan de Lascurain: Oportunidades

Desde que tengo 8 años he escuchado a mi mamá decirnos a mis hermanos y a mi: Tu vales mucho, tu eres exitoso, tu tienes un propósito en este mundo, Dios está contigo. Obvio me he creído todas esas palabras que me han dicho y no me he dejado controlar por nadie.

Durante el Advertising Wek LATAM , Juan de Lascurain será ponente.

Aún en los momentos más difíciles cuando no tenía ni un peso. Te quiero motivar a que le des valor a tus talentos y sobre todo a ti como persona. Todos los días repite esas frases que me repetía mi mamá y ponle acción a lo que quieres lograr.

SIGUE TODAS LAS RESEÑAS DE JUAN DE LASCURAIN CON UN CLICK AQUÍ

No dejes que ni la presión, ni tu posición social o económica te detenga de poder lograr tu potencial máximo.

Esta semana estaré dando una conferencia en Advertising Week LATAM en la Ciudad de México.

Los invito a conocer más de este evento. www.latam.advertisingweek.com

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.