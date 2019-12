Juan de Lascurain: La imaginación

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte: La imaginación.

Una de las cosas que nos diferencia de otras criaturas como seres humanos es que Dios nos dio el poder de la imaginación.

Sin la imaginación seguro todavía estaríamos viviendo en cavernas ancestrales. La imaginación nos transporta a destinos a los que no necesitamos pagar para llegar.

El único problema es que en nuestro mundo no nos enseñan a usar nuestra imaginación. Nos enseñan a aterrizar a la realidad. Pocos logran salir y la mayoría son considerados raros.

Debería de haber clases de imaginación en las escuelas. Se termina la imaginación y se terminan los sueños.

La navidad es una de esas épocas en las que la imaginación nos transporta a lugares imaginarios como el polo norte donde Santa Claus está preparando nuestros regalos.

A lo mejor eras de los que escribías tu cartita a Santa Claus.

Seguro te acuerdas de chico las ganas con las ganas que esperabas ese día. No dormías y cualquier ruido en el techo pudiera ser que Santa Claus estaba por llegar.

Ese tipo de situaciones hacían que tu imaginación volará son las cosas que te llevan a despertar en ti el sentido de que no solo vivimos en la realidad de lo terrenal.

Existen mundos imaginarios que son los que nos ayudan a evolucionar, a crecer y a ayudarnos a resolver los obstáculos que se nos presentan a diario.

Obvio si tienes más de 10 años lo más seguro es que ya no creas en Santa Claus. Pero no porque Santa Claus no sea real quiere decir que tienes que dejar de usar tu imaginación.

TE PUEDE INTERESAR: Juan de Lascurain: Trabajo en equipo

No importa la edad, todos tenemos que seguir usando la imaginación para ver cómo podemos hacer un mundo mejor. Para lograr nuestros sueños y ayudar a otros.

En esta Navidad te invito a que cierres los ojos y te traslades por medio de tu imaginación a esos lugares a los que ibas cuando eras niño.

SIGUE TODAS LAS RESEÑAS DE JUAN DE LASCURAIN CON UN CLICK AQUÍ

No veas solo tu realidad de adulto o los obstáculos por los que estás pasando. Echa a volar tu imaginación...

Los invito a que me sigan en instagram - Juandelascurain

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.