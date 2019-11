Juan de Lascurain: La clave está en comenzar

Juan de Lascurain: La clave esta en comenzar

Juan de Lascurain: La clave esta en comenzar

¿Quieres hacer algo en la vida? Lo primero que tienes que hacer es comenzar!

Conozco mucha gente que se la pasa pensando y pensando cómo van a comenzar. Pierden mucho tiempo en pensar.

Si tienes una idea en tu mente es porque tu espíritu la creó, puede ser algo bueno o también algo malo. Todo sale de nuestro espíritu y de nuestra alma. Ningún pensamiento ocurre por casualidad, todos tienen un significado y una razón de ser.

Si esa idea o eso que quieres hacer es algo que despierta dentro de tí una sensación de pasión, de alegría, entonces el siguiente paso es comenzar.

El problema es que a todos nos pasa eso, pero una vez que vamos a empezar, lo primero en lo que nos enfocamos es en los obstáculos. Igual eso que quieres hacer es estudiar en otro país. Lo sientes, tienes la pasión, pero minutos después te enfrentas con tu realidad. ¨No tengo dinero¨.

Ok, puede que no tengas dinero, pero no por eso vas a dejar de tomar el primer paso. ¿Cómo sabes que va a suceder una vez que tomes el primer paso?

Cuando yo quería ser triatleta y viajar por todo el mundo compitiendo, no tenía ni un peso. Me acababa de graduar de la carrera. Todos me decían que me fuera a hacer una maestría y que comenzára mi carrera laboral.

Obvio, no les hice caso! Comencé a entrenar, me metí a trabajar a una empresa de cobranza, sí, odiaba mi trabajo. Pero me daba la libertad de entrenar y de ganar buen dinero.

Ahí en ese lugar que parecía insignificante, un día el dueño se enteró que yo estaba entrenando para ser un triatleta. Importante recalcar, lo que yo ya estaba haciendo (mi trabajo), no era lo que quería hacer. Ese hombre sin conocerme me patrocino y me mandó por todo el mundo a lograr ese sueño.

Todo lo que he podido lograr en mi vida es porque todo lo que he querido hacer, alejo de mis pensamientos el pensar en todos los obstáculos. Tomó el primer paso y confío que todo se va a ir acomodando. Y así sucede una y otra vez.

Ahorita voy camino a Nueva York a participar en el Fast Company Innovation Festival, un evento lleno de gente que lo único que ha hecho, ha sido comenzar. Conferencias, eventos y talleres durante toda la semana para inspirar a otras personas.

