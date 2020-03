Juan de Lascurain: La buena mercadotecnia

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para laverdadnoticias.com nos comparte: La buena mercadotecnia.

La mercadotecnia tiene que ver con todo lo que sucede hoy en día. No hay situación, marca, personaje o político que no use la mercadotecnia para promover y vender.

Lamentablemente no siempre las mejores marcas son las más conocidas, si no las que tienen más dinero para promoverse, comprar espacios publicitarios, salir en radio y televisión, etc.

Esta semana tuve la oportunidad de estar en el Advertising Week Latam en la Ciudad de México. Tres días llenos de conferencias y paneles hablando de marcas, tecnología y el futuro de la industria.

El tema más mencionado fue de si lo digital sobrepasará a los medios tradicionales en un futuro cercano. Si tienes una marca hoy en día en donde inviertes tu dinero para obtener mejores resultados.

Variadas fueron las respuestas, unos afirman que 100 por ciento en lo digital, ya que los medios tradicionales ya no aportan los resultados como antes.

Otros 50-50, comentando que aunque la televisión como la conocemos no desaparecerá, si hay mucha más gente que consume en los medios digitales.

Otro tema interesante fue el de el crecimiento de los canales de audio, como los podcasts. Como ya estamos tan bombardeados con tantas imágenes que mucha gente está optando por solo escuchar podcasts y he ahí donde se encuentra una de las oportunidades más importantes para difundir contenido y marcas nuevas.

Advertising Week es un evento que se lleva a cabo en todo el mundo, aportando mucho a los temas que más nos interesan el día de hoy. Como uno de los conferencistas decía, hoy en día la juventud llega a un hotel y lo primero que pregunta es si hay wifi.

No les interesa si hay cafeteras, cajas de seguridad u otras amenidades, con que tengan wifi; es suficiente.

La mayoría de nosotros somos esclavos de lo digital. No se si sea la buena mercadotecnia que tiene, si realmente no podemos vivir sin ella o si nos hemos convertido en una sociedad que tiene que estar conectada las 24 horas del día, los 365 días del año.

Hoy en día a la gente le importa más tener un like que tener algo importante que decir. Y parece ser que a la gente no le importa mucho el contenido. Solo basta con meterte a Instagram y ver personas con millones de usuarios, que realmente no dicen nada.

Entiendo hay comediantes de profesión y todo tipo de desarrolladores de contenido los cuales su único fin es el de entretener, pero hay algunos que no llegan ni a eso.

Todo eso debe de ser también atribuido a la buena mercadotecnia.

Les deseo lo mejor en esta semana que comienza y siempre persigan sus sueños.

