Juan de Lascurain: Jakarta ¡No salgas de tu hotel!

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica sobre sus viajes alrededor del mundo para consolidar su marca.

Me encanta Indonesia, la gente, la comida, los paisajes naturales y muchas cosas más. Así como hay gente que le dicen que no vayan a México porque es peligroso, igual me dijeron a mi.

¿Vas a Jakarta? ¡Uy, cuidado!

Ahí los terroristas explotan bombas todos los días. No salgas de tu hotel. Ok, los escuché y decidí que una vez que llegara al destino iba a decidir qué hacer. Obviamente la mayoría de las personas me decían que fuera a Bali, en este viaje no me daba tiempo y sentía que me tenía que quedar en Jakarta.

No iba de vacaciones, iba a dar una conferencia en el festival de emprendimiento organizado por una señora que es parte de una organización de emprendimiento global ICSB.

Eran casi las 12 de la madrugada cuando llegué al aeropuerto internacional, ahí me estaba esperando el esposo de la organizadora, el señor Liwa. Super sencillo y amable como la mayoría de las personas que conocí en el viaje. De hecho el país y su gente me recuerdan un poco al nuestro.

Juan de Lascurain en Jakarta ¿Cuidado?

Eso sí, el calor insoportable, solo con respirar sudaba. Después de llegar a mi hotel y dormir un par de horas me desperté y me fui a desayunar y ir a la inauguración del evento. Si quieres hacer algo alrededor del mundo te recomiendo que comiences por ir al mundo, porque si esperas a que el mundo venga a tí las probabilidades de que suceda son minúsculas.

Lo que más me gusta en la vida es llegar a un lugar desconocido y después de 4 días salir con amigos, negocios y experiencias inolvidables. La ceremonia de inauguración comenzó y y mis amigos de Taiwan que estaban sentados a mi lado nos reímos porque no habíamos entendido nada.

TE PUEDE INTERESAR: Juan de Lascurain desde las alturas

A las 4:00 pm nos tocaba a nosotros dar nuestras conferencias, yo iba a hablar un poco de mi historia y motivarlos a soñar y a nunca perder la fe de lo que quieres lograr. Una de las cosas más difíciles en la vida es conseguir tus sueños. Yo creo porque la mayoría de las personas viven una vida conformista y para cumplirlos la mayor parte del tiempo tienes que ir en contra de la corriente.

El momento llegó y les conté mi historia. La gente está buscando cada vez más historias reales, no historias prefabricadas con tanto marketing para tratar de convencer a la gente.

Al terminar se acercaron jóvenes, papás, emprendedores locales. El más chico, el hijo de la organizadora de 6 años, los más grandes eran de arriba de los 65.

Obra de Juan de Lascurain.

Todos encantados de que estuviera ahí, así en menos de 24 horas había impactado la vida de ellos y a cambio yo tenía amigos y amigas nuevas en un país desconocido. También se presentaron oportunidades para colaboraciones con marcas locales. Una de ellas un señor que hace productos de madera, la verdad increíbles. Esta mañana antes de ir al aeropuerto estuvimos platicando para ver qué colección vamos a sacar en conjunto.

¿Me quedé en mi hotel? ¡Obvio no!!

Fui a visitar varios centros comerciales para ver que marcas había. Visite una tienda de productos artesanales, comí noodles, corrí por la avenida principal el día de la independencia tomándome fotos con soldados del ejército. Salí a visitar la ciudad antigua de Jakarta con mis amigos de Taiwan, que yo ya había terminado de ver el museo cuando ellos seguían tomándole fotos a la segunda escultura de el espacio.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.