Juan de Lascurain: El arte inspira

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte: El arte inspira.

Esta es la definición en el diccionario de la palabra “Arte” en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido.

El arte es la forma más antigua usada para expresar nuestros sentimientos, ideologías y para preservar nuestras culturas.

El arte como todo lo demás en nuestras vidas va evolucionando. Solo basta con ir a las zonas arqueológicas de nuestro país para darnos cuenta, del gran talento de esas culturas que una vez reinaron esas zonas.

El mundo del arte es algo surreal:

Hay artistas que nunca ganan un peso en la vida, y después ves artistas que sus obras llegan a costar millones de dólares. ¿Será que unos son mejores que los otros? o ¿será que algunos tuvieron más suerte? Si es verdad que en la vida todo es “contactos”, siento que mucha gente con talento tiene miedo a salir.

Hace unos días tuve la oportunidad de dar una conferencia en IAAPA - la Asociación Mundial de Parques de Entretenimiento.

Ahí están asociados todos los parques temáticos del mundo, desde Disney hasta el parque familiar más chico.

Les conté de mi historia como artista y de algunos de los proyectos que estoy desarrollando con mi arte.

La mayor parte de la gente que escucha mi historia se sorprende. Aunque a mi se me ha hecho largo el proceso de llegar a donde estoy, la mayoría de la gente me dice que es impresionante lo que he logrado en tan poco tiempo.

Yo creo que ha sido mi determinación por lograr un objetivo, inspirar a la gente y querer impactar al mundo lo que me ha llevado a no perder tiempo.

Juan de Lascurain en IAAPA.

Lo bonito del arte es que puede ser aplicado a cualquier área de la vida. Arte no tiene que ser solo un cuadro o una escultura. En IAAPA, tomé un tour de las empresas más importantes, las que diseñan desde una montaña rusa, hasta la que hace las estatuas de cera para el Museo de Ripley.

Arte aplicado en muchas formas que al final tiene un mismo objetivo.

TE PUEDE INTERESAR: Juan de Lascurain nos habla de La Creatividad

El de inspirar, divertir y educar a muchas personas.

En unos días comenzará uno de los eventos más importantes de arte a nivel mundial, www.artbasel.com en el cual tuve la oportunidad de participar hace unos años haciendo una colaboración con la marca de sombrillas “Tuuci”.

SIGUE TODAS LAS RESEÑAS DE JUAN DE LASCURAIN CON UN CLICK AQUÍ

Estos eventos y espacios son muy importantes para nuestra cultura ya que nos sacan del mundo de Internet y nos regresan a lo primitivo.

Observar arte con nuestros cinco sentidos y trasladar nuestra imaginación a lugares a los que usualmente no vamos.

Los invito a apreciar el arte, aprender cada día más y a usar su imaginación para crear experiencias que inspiren a otros.

Los invito a que me sigan en instagram - Juan de Lascurain

Únete a nosotros en Instagram