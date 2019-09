Juan de Lascurain: Compartiendo mi sueño

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big World, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte cómo se puede crecer cuando compartes.

Hace un par de días tuve la oportunidad de estar en el 5to festival del Gourmet en el Hotel Barceló, Riviera Maya.

Como parte del festival me habían invitado a hacer una activación de pintura. La idea era de pintar un mural en conjunto con los invitados al evento.

Esa actividad la he estado haciendo desde hace cinco años y ha tenido muy buena respuesta. Casi siempre pasa lo mismo que cuando preguntas quien quiere pintar, casi todos te dicen que no.

Juan de Lascurain y el grupo de "artistas" que se decidieron a soltar el miedo.

Pero una vez que comienzas a todos les causa emoción el poder hacerlo. En este caso éramos 16 y dividí el grupo en dos; ocho por grupo.

El canvas media 4 metros de largo por 2 de ancho y la pintura era pintura de acrílico. Una de las cosas que más aprendes en actividades como esta es a trabajar en equipo. Para que algo quede bonito debes de poder trabajar muy bien en equipo si no el resultado no será favorable.

Comencé yo con el outline de una flor y en pocos minutos ya se habían sumado cuatro señoras. Del otro lado iban a pintar de su imaginación.

Inspirando.

Entre pláticas, risas, fotos y una que otra broma terminamos un cuadro muy bonito. Hicimos amigos nuevos, contactos y lo más importante; todos aprendimos a que si se trabaja en equipo las cosas salen mejor.

La segunda razón por la que estaba entusiasmado de ir, era porque acababan de salir mis productos en dos de las tiendas del hotel. Bolsas, tazas, llaveros, imanes y gorras. Todos los diseños originales para el destino y hotel.

El primer día había tratado de encontrar la mercancía pero me habían dicho que estaba en el hotel Palace. Eran cuatro hoteles en el desarrollo y el Palace estaba lejos de donde yo estaba.

Decidí esperar a la tarde que nos iban a llevar a uno de los eventos del festival.

Es una satisfacción enorme cuando ves tus productos en una tienda grande. Todos acomodados en un córner que había quedado increíble.

Llegue a la tienda y me puse a buscarlos como niño chiquito en navidad. Finalmente vi las bolsas y me emocioné. Saqué mi teléfono y comencé a tomarle vídeo y fotos. Así estuve más de quince minutos y al final se me ocurrió comprar la primera bolsa para mi.

Soñando en Grande, logrando todo.

Se la di a la señorita y en el momento que iba a pagar dije; mejor les tengo que comprar algo de los productos a ellas. Yo puedo tener ese producto cualquier día que soy el que lo diseña.

Fui y agarré otras bolsitas una para cada una de las dependientes que estaban ahí ese día.

Les conté un poco de mi historia y les di mis datos por si algún cliente tenía preguntas.

Nos tomamos foto y nos despedimos. ¡Wow! Que momento tan bonito, de ver tu sueño realidad y a la vez el haber podido compartirlo con alguien más. Los invito si están en el hotel Barceló a que vayan a comprar de los productos.

Terminando el evento agarre un avión de Cancún a Milán con conexión en París. Ahorita voy en el autobús al centro de Milán para buscar mi hotel. Mañana comienza la feria de las bolsas llamada Mipel al igual que otra feria de diseño.

Después de aquí me regreso a París a otra feria de diseño y a la de parques temáticos de Europa.

Juan de Lascurain en el viaje de su sueño.

Lo más importante es nunca dejar de sembrar, nunca dejar de soñar y nunca dejar de inspirar a otros.

Ya les platicare que cosas nuevas encuentro por acá.

