Juan de Lascurain: Aeropuertos "el nuevo retail"

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica sobre el paso de los años en cuanto a los aeropuertos y como se ha modernizado viajar.

Hace cincuenta años el viajar era un lujo, recuerdo cuando mi abuela iba a Alemania en los veranos toda la familia la íbamos a dejar al aeropuerto y a su regreso todos íbamos por ella.

A mi me gustaba ir porque me traía dulces que en ese momento no existían en México, como los ositos de Haribo.

Cómo han cambiado las cosas, hoy el viajar cada vez es más común, muchas veces hasta te sale más barato irte en avión que en autobús.

Hace unos meses compré un vuelo de Madrid a Oporto en Portugal por ¡$19 euros! un poquito más de $400 pesos que lamentablemente, hoy en día no alcanzan para mucho.

Cada vez que crece una industria, también crecen las oportunidades. Hay muchas cosas que están cambiando en el tema de retailers y marcas. Los centros comerciales están ajustando la variedad de lo que ofrecen ya que las tiendas como las conocíamos no es suficiente.

Hace varios años comencé a enfocar una parte de mi marca en el mercado de turismo. De poder llegar a acuerdos comerciales con aeropuertos, hoteles y aerolíneas para comenzar a atacar ese mercado.

He podido crecer mi marca de esa manera en algunos países y ahorita comienzo a entrar en los aeropuertos. Para mi los aeropuertos son el lugar más importante en donde debe de estar una marca hoy en día.

Antes eran aburridos y no había nada que hacer, hoy en día los aeropuertos se están convirtiendo en lugares de entretenimiento, diversión, inspiración y muchas cosas más.

Hace unos días me invitaron a una conferencia llamada - “Airport business diversity conference” organizada por “Los Ángeles world airports” que se llevará a cabo del 20-23 de Agosto en la ciudad de Los Ángeles. www.amac-org.com.

Esta conferencia tratará diferentes temas como la diversidad, nuevas tecnologías, retail, seguridad y otras cosas.

Porque les platico de esto? Porque muchos de ustedes puede que estén buscando oportunidades nuevas como emprendedores. No hagan lo que todo mundo siempre ha hecho, piensen, investiguen y traten de hacer cosas nuevas.

Ya les estaré platicando de cosas nuevas que estoy desarrollando para conquistar nuevos mercados.

Hasta la próxima y acuérdense “siempre persigan sus sueños".