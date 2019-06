Juan Carlos y Sofía, la verdad detrás de la ex pareja real española

Recién cumplieron 57 años de casados, pero en realidad, el Rey Emérito Juan Carlos y la Reina Sofía, llevan más de 30 años “separados”. De hecho, en 1992 Juan Carlos se dirigía al jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campos, y le preguntaba: “¿Es que no puedo divorciarme como lo hacen miles de españoles?”. Su matrimonio ha acabado y ahora con la reciente renuncia a sus obligaciones reales, el emérito no tiene ni una excusa más para volver a ver a su esposa.

Juan Carlos y Sofía, la verdad detrás de la ex pareja real española

“¿Qué necesidad? Ya no hay ni obligación, que era lo único que quedaba. Puede que tengan que hacer el esfuerzo en algún cumpleaños, pero no esperes nada más. Ya está bien de hacer el teatro”, revelaba una fuente cercana a Juan Carlos al diario El Español.

Juan Carlos y Sofía, la verdad detrás de la ex pareja real española

La última muestra de (falta) afecto, se dió el pasado domingo, durante la despedida al padre del Rey Felipe. Juan Carlos recibió un homenaje en Aranjuez por su jubilación y su mujer, la Reina Sofía, se encontraba en Grecia, a más de 3 mil 500 kilómetros de distancia, celebrando el cumpleaños número 79 de su hermano Constantino, junto a su inseparable hermana Irene.

Juan Carlos y Sofía, la verdad detrás de la ex pareja real española

Ahora bien, con respecto a la jubilación a Sofía no le ha parecido acertada, pues de acuerdo con una íntima amiga de la emérita, “Ella no entiende para nada esta decisión. Sofía lo lleva en la sangre. Los reyes se deben a su pueblo hasta que se mueren y ella seguirá apoyando a su hijo hasta su último aliento. ¿Qué necesidad de decir que te vas? Si puedes disfrutar de la vida como lo está haciendo Juan Carlos sin necesidad de decir nada. Le ha parecido un error".

Además, es muy probable que el emérito no tenga pensión, aunque según un trabajador de la Zarzuela, puede que reciba alguna “asignación vitalicia por los servicios prestados a la Corona y al país”, tal y como los Presidentes del Gobierno cuando dejan el cargo.

Juan Carlos y Sofía, la verdad detrás de la ex pareja real española

No obstante, continuando con la vida matrimonial (prácticamente inexistente) de aquellos que fueran Reyes hasta 2014, aunque pudiera que ya no se frecuenten nunca más, su relación ya no es tan distante y fría como lo solía ser cuando se comunicaban únicamente a través de sus respectivos secretarios. De hecho, en el último mes han coincidido en 3 encuentros y aunque no es que estuvieran cariñosos ni nada similar, según una persona que trabaja en la Casa Real, “sí se rieron mucho y parecían disfrutar de la compañía mutua”.

“Decidieron ir juntos, con su hija Elena, a Hannover para ver un partido de balonmano que jugaba su nieto Pablo Urdangarín. [...] Luego estuvieron en el funeral del Gran Duque de Luxemburgo y fueron juntos al Congreso de los Diputados para despedir a Alfredo Pérez Rubalcaba. Allí, se produjo una escena que nos dejó a todos pasmados, ya que Juan Carlos dejó pasar a su mujer agarrándola por la cintura para cederle el paso. Eso es algo que en mis 15 años en Zarzuela no había visto casi nunca, o mejor dicho, que hacía mucho que no veía”.

Juan Carlos y Sofía, la verdad detrás de la ex pareja real española

Juan Carlos y Sofía ya no son aquellos jóvenes que se casaron en Atenas hace 57 años, ya no hay amor y quien sabe si alguna vez lo hubo, pero aún después de las heridas que probablemente nunca van a cerrar (pleitos, infidelidades, supuestos hijos bastardos, desaires y malos tratos), los eméritos se mantienen en un matrimonio que se encuentra en cuidados intensivos.

TE PUEDE INTERESAR: La Reina Sofía no quiere coincidir con el Rey Juan Carlos en actos oficiales