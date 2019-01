Joven del estado de México casi muere por beber Four Loko.

Un joven de 16 años casi muere después de ingerir Four Loko, en una fiesta donde se encontraba con sus amigos en el Estado de México, ya que perdió el equilibrio y cayó de la azotea de la residencia.

Por beber Four Loko, un joven menor de edad casi muere en el Estado de México.

De acuerdo a algunos de sus amigos, el joven había intentado suicidarse, sin embargo la familia descubrió que se trataba de una mentira, inventada por los jóvenes para evadir responsabilidades, ya que ellos le habían invitado el Four Loko.

El joven no estaba acostumbrado a tomar bebidas alcohólicas, y en ese momento rechazó la atención médica e incluso insultó a los paramédicos.

Se cayó de una azotea.

¿Qué es el Four Loko?

La bebida de nombre Four Loko es una bebida con sabor a frutas y con 12% de contenido de alcohol, lo que equivale a “4.7 copas de Vodka, 4.7 botellas de cerveza o 4.7 copas de vino tinto, por lo que debido al sabor dulce y afrutado de Four Loko, las personas que la ingieren no se percatan del alto contenido alcohólico.

La bebida de nombre Four Loko.

Cabe mencionar que en un inicio, la bebida contenía cafeína y taurina, pero en 2010 fueron eliminadas de su receta al ser reguladas por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos.

Por beber Four Loko, un joven menor de edad casi muere .

No es la primera vez que sucede, en 2016 cuando recién inició la comercialización en México un joven de 22 años en Aguascalientes se intoxicó gravemente y fue a dar al hospital donde estuvo a punto de morir por la ingesta en exceso de esta bebida.

Además en 2017 la diputada mexicana María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, propuso a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, hacer un estudio sobre el peligro de consumir Four Loko, y en su caso, prohibir su venta en el país, sin embargo no trascendió la petición.

Organizaciones han alertado que los excesos son gravemente perjudiciales debido a que muchos jóvenes no miden su consumo de alcohol por lo que exhortan a tener cuidado con este tipo de bebidas y a medir su consumo.