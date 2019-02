Joven bebió vodka con metanol y quedó ciega.

Powell una joven de 23 años de Middlesbrough, del noreste de Inglaterra en agosto de 2016, después de pasar una noche de bar en bar junto a sus dos amigas en Zante, Grecia, Hannah, bebió un vodka que, sin su conocimiento, había sido mezclado con metanol, por lo que que quedó ciega.

De acuerdo con la joven, se dio cuenta de que algo estaba mal cuando se despertó en la habitación de su hotel creyendo que las luces estaban apagadas, por lo que le pidió a sus amigas abrir las cortinas, por lo que ellas dijeron que ya estaban abiertas.

"Pensé que estaban bromeando, así que me levanté y encendí la luz. Ahí fue cuando entré en pánico, cuando me di cuenta de que no podía ver nada", dijo Powell a la BBC.