Jordi Llobregat, desde el Secreto de Vesalio hasta su nueva novela

La bookblogger de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos cuenta todo lo que le platicó el escritor español Jordi Llobregat.

Fue hace unos cuantos años, cuando un pequeño de 12 años que vacacionaba en Francia quedó impresionado con la película del director Philippe de Broca, Le Magnifique (1973), donde el personaje principal François Merlin (Jean Paul Belmondo) era un recién exitoso escritor. Esta película sembró en Jordi Llobregat el deseo de ser escritor.

Mucho tiempo después, 2015, sale a la novela de la que hablaremos hoy, El secreto de Vesalio, y no solo eso, el autor platicó con Leamos un Poco para La Verdad Noticias.

El Secreto de Vesalio

Nos remontamos a la Barcelona de 1888, semanas antes de la Inauguración de la Exposición Universal. Todo inicia cuando un pescador encuentra el cuerpo de un hombre en condiciones atroces, el cuerpo pertenece a un respetado doctor, el doctor Amat. Su hijo Daniel, quien reside en Oxford donde se desempeña como profesor, tiene que regresar a su ciudad natal después de siete años.

El Secreto de Vesalio.

Regresar después de tantos años, lidiar con terribles recuerdos y encima tener que enterrar a su padre, parece ser demasiado para Daniel, pero esto apenas comienza. Un periodista de credibilidad dudosa le externa las sospechas de que su padre fue asesinado, Daniel por alguna extraña razón cree en él. En el camino se une un personaje más, Pau Gilbert. Cada uno esconde sus propios secretos.

A medida que la trama avanza estos tres personajes descubren que la clave de todo se encuentra en una de las obras más importantes de la medicina De Humani Corporis Fabrica, hecha por Andrés Vesalio.

Andrés Vesalio.

Cuando uno lee esta novela no tarda mucho en trasladarse a la Barcelona de finales del siglo XIX, razón por la cual, aún después de cuatro años de su publicación, sigue vigente. Al respecto el autor nos dice “Me siento muy honrado. Sigo recibiendo mensajes por las redes sociales de lectores increíblemente amables, sobre todo de México que me tienen robado el corazón por la cantidad de lectores que contactan conmigo.”

Historias encontradas

Una de las cosas que llaman la atención es que el autor mezcla no solo dos géneros, sino dos épocas, dos acontecimientos con trescientos años de diferencia, por una parte tenemos el trabajo de Andrés Vesalio de los años 1500´s; y por otra tenemos la Exposición Universal de Barcelona.

Andrea Vesalio aportó una de las obras más importantes en el mundo de la medicina y por ende de la humanidad, “Vesalio es un personaje arrebatador, apostó por sus ideas en contra de todos y de todo, un poco lo que hacen algunos de los personajes de la novela”.

Barcelona 1888.

Antes de 1888 Barcelona era un lugar más en el mapa, pero todo cambió con uno de los eventos más importantes de su historia, Jordi nos explica por qué lo elige como escenario para contar la historia “Barcelona es una ciudad increíble, como todo el mundo ya sabe. Su historia a finales del siglo XIX es apasionante. La Exposición Universal de 1888 fue el primer gran evento internacional del país, tuvo un efecto definitivo en la Barcelona que ahora conocemos. Podría haber sido una ciudad muy diferente de no haberla celebrado. Por otro lado, el mundo literario anglosajón tiene una larga tradición de la llamada novela victoriana, mientras que, en mi país, curiosamente, es una época poco transitada.”

Construyendo una novela

Escribir una novela es un trabajo que no solo requiere imaginación, requiere tiempo e investigación, esto sin importar de que género estemos hablando. Pero cuando hablamos de novelas históricas, hablamos de palabras mayores, aun cuando solo sea un pequeño comentario, en teoría el autor debe respaldar lo que escribe. Hay autores que incluso consultan profesionales al momento de construir una historia.

Pero Jordi, podría decir que se trasladó a esa época “El trabajo de documentación fue agotador, pero muy divertido. Para muestra esta anécdota: durante meses tuve un mapa de Barcelona de 1903 colgado en la pared, sería algo normal si no fuera porque medía unos seis metros por tres. Cubría toda una pared de mi casa. Tenía todos los detalles de la ciudad, cada calle, cada edificio… en más de una ocasión me quedé horas mirándolo sin hacer otra cosa que recorrer Barcelona con la imaginación.”

“La única espina clavada ha sido no ir a México”.

Convertirse en doctor fue necesario…

Hemos visto en algunas ocasiones que actores, para interpretar un personaje, lo viven, adoptan de tal manera su personalidad que les resulta muy difícil salir de ella. En el mundo literario, hemos sabido de escritores que se entrevistan con asesinos para hacer lo más realista un relato, como Truman Capote cuando escribía A sangre fría. Pero lo que hizo Llobregat va más allá de viajes a Barcelona, lecturas o un mapa de seis metros en la pared de su casa. El escritor va más allá de todo lo antes mencionado “Durante la escritura de la novela, muchas veces viajé a Barcelona para documentarme. Hay allí una sala de disección en lo que es ahora la Real Academia de Medicina de Cataluña (antes era la Facultad de Ciencias Médicas). En principio, tiene solo un día de visita y nunca coincidía cuando yo iba, por lo que me hice pasar por médico y me colé varias veces. Luego celebramos la rueda de prensa de presentación de la novela allí y cuando ese día entré por la puerta, se dirigieron a mí de este modo: “Buenos días, doctor Llobregat. No sabía que escribía.”

Boom de escritores

Gracias a las nuevas tecnologías, específicamente de los libros electrónicos, se ha desencadenado una ola de nuevos escritores. Ahora es más fácil darse a conocer sin gastar tanto y sobre todo es más fácil llegar a más lectores “Estos últimos años han surgido un número importante de autores fantásticos que se unen a los que ya existían. Lo que nos permite al resto disfrutar de grandes historias escritas en nuestra lengua.”

Aunque el mundo editorial en español básicamente se dividen en dos grandes: Penguin Random House y Editorial Planeta, en un mundo literario donde el lector muchas veces se pierde entre una gran novela y una gran mercadotecnia, tenemos otro grupo: estamos viendo que muchos editores, escritores y promotores de la cultura en general están apostando por crear nuevas y pequeñas editoriales “Por otro lado, al mismo tiempo, también están apareciendo sellos pequeños, muy competitivos, con ofertas muy interesantes, que ocupan un espacio de forma muy hábil y recogen a aquellos autores que las grandes corporaciones no tienen en cuenta” nos comenta el autor.

“Por suerte, la vida está llena de buena literatura”.

Otros proyectos

Como bien dice Jordi “la vida es demasiado corta para dedicarse a una sola cosa”, y es que el español parece tener energía ilimitada. Si bien la faceta de escritor requiere mucho trabajo de investigación y concentración, eso no lo detiene para llevar a cabo otros proyectos, tal es el caso de VLC (Valencia) Negra, que es un festival cultural en Valencia, España del cual es director, es lugar de encuentro para creadores y consumidores culturales. El valenciano nos cuenta cómo surge el proyecto “surge en una mesa llena de cervezas, esa es la verdad, pero es algo más complicado. Cuando nos reunimos alrededor de esa mesa, recién había estallado la crisis desde la administración pública, con la excusa de la situación económica, se arrasó con todas las iniciativas culturales en nuestra ciudad. Decidimos hacer algo al respecto y ese algo fue crear ese festival”.

“Estoy convencido que la cultura es algo que debe defenderse y promoverse, que debe llegar a cuanta más gente mejor”.

Nueva novela “bajo el brazo”

2019 ha traído nuevos proyectos para Jordi Llobregat, el Festival Torrent Histórica, XATS a la Fundación. Pero en septiembre Jordi nos sorprenderá con una nueva novela. “No hay luz bajo la nieve” será la nueva obra del autor que se publicará bajo el sello editorial Destino de editorial Planeta. “Es una novela diferente a El secreto de Vesalio pero he intentado que tenga las mismas dosis de intriga y emoción. Estoy muy ilusionado.”

No hay luz bajo la nieve.

Top cinco de novelas

Desconozco si a todos los escritores cuando los entrevistan les preguntan sus novelas favoritas o las que más recomiendan, yo supongo que sí. Pero sigue siendo mi pregunta favorita y Jordi Llobregat no se escapó “Uf, es difícil… Así a bote pronto: El nombre de la Rosa de Umberto Eco, El nombre del viento de Patrick Rotfuss y casi cualquier libro de John Conolly, Dennis Lehane y Jo Nesbo. En realidad, necesitaría un top cien para responderte y aún me quedaría corto.”

“El secreto es leer. Leer mucho. Escribir. Escribir mucho.”

Jordi Llobregat dice sentirse afortunado porque su primer novela, El secreto de Vesalio, gustó desde el primer momento y tuvo muchas ofertas, actualmente los derechos han sido vendidos a más de 18 países y traducida a distintos idiomas. Para mi es la novela de seguridad, todo al que he recomendado esta novela ha sido “absorbido” por la historia. Así que una excelente opción para leer este verano es El secreto de Vesalio y pasar unas asombrosas vacaciones en la Barcelona de 1888 para asistir a la Gran Exposición Universal y de paso resolver alguno que otro misterio.