Jhoan Sebastian Grey en New York Fashion Week 

El famoso diseñador Jhoan Sebastian Grey ha descrito cómo fue su viaje para llegar al tan esperado y aclamado evento New York Fashion Week, en donde de una manera inigualable expresó este recorrido, y no en el sentido en que podríamos pensar.

Así es, cuando leemos lo anterior lo primero que se nos viene a la cabeza es si el trayecto, el vuelo, la espera o un sin fin de características se le presentaron mientras se dirigía a la reconocida pasarela en donde se dan cita famosos diseñadores de moda y por ende modelos que porta espectacularmente las prendas, un factor que potencializa el talento que plasman en dichos diseños.

Sin embargo lo anterior no se refiere a eso, sino nada más y nada menos que a todos los años de esfuerzo y trabajo que han pasado antes de que los vestidos de Jhoan Sebastian Grey fuesen apreciados en la pasarela que da vida a uno de los eventos más importantes de la industria de la moda.

Uno de los sucesos más importantes que han sucedido en su carrera, es cuando en el año pasado se coronó victorioso de la temporada 17 del famoso programa televisivo “Project Runway”.

Antes esto Jhoan Sebastian Grey explicó que “haber ganado te cambia la vida en un 300%, porque cosas que tú pensabas que no podían pasar comienzan a pasar, un mundo de puertas se comienzan a abrir, posibilidades que antes no veías posibles ahora ya lo son. Te das cuenta de que el trabajo que has hecho y el esfuerzo que has puesto por tanto años, en una carrera que es tan complicada, ha valido la pena”.

Cabe mencionar que tras la popularidad que ganó y con los $250 mil dólares que forman parte del premio del programa, Jhoan Sebastian Grey abrió su estudio/show room en New Fort Lauderdale, Florida; información El Diario NY.

La noche del lunes su talento y por ende diseños estarán en la New York Fashion Week con su colección “Lineage”; Jhoan Sebastian Grey tras hablar de esto el trayecto recorrido concluyó con la siguiente frase: “De ahora en adelante, el cielo es el límite”.

