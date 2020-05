Jennifer López: los secretos de su dieta para lucir su increíble figura. Foto: Vanitatis

La cantante se ha hecho viral en las redes por sus últimas fotografías en bikini, y es que la figura que posee es tan envidiable que todos quisieran conocer en que se basa su dieta, debido a la solicitud de sus fans, Jennifer López confesó algunos de sus secretos de su dieta.

La cantante se esfuerza al máximo para mantenerse en forma y uno de sus grandes secretos para cuidar su alimentación pasa por tener en nómina un chef personal que sabe muy bien lo que se espera de él.

Jennifer López y el secreto de su dieta. Foto: Infobae

Secretos de la dieta de Jennifer López

Antes de su gran actuación en el Super Bowl del pasado mes de febrero, Jennifer López se sometió a una dieta muy estricta para reducir el consumo de carbohidratos y azúcares a ciertas horas y días.

Su chef, Kelvin Fernández, le prepara cada plato para que ella no tenga que servirse una vez sentada a la mesa y caiga en la tentación de tomar algo que no debe. Esta norma se implantó después de que la artista comiera ‘por accidente’ algo que no estaba contemplado en su régimen.

“Si meto la pata ella me lo echa en cara, y está en su derecho de hacerlo”, señaló el cocinero en una entrevista.

“En una ocasión quise hacer algo bonito por ella, porque se lo merece y trabaja muy duro, y organicé una cena familiar. Al día siguiente se me acercó y me dijo: ‘Kevin, anoche me serviste arroz’. Yo le respondí: ‘No , no, no, no. Había ensalada, había pollo. Tú fuiste la que eligió el arroz “.

Su dieta principalmente se basa en productos frescos y de temporada con una importante presencia de frutas y verduras como lechuga, col rizada, aguacate, semillas de calabaza, brócoli, pimientos o calabacín, son sus imprescindibles, pero también necesitas un buen aporte de proteínas y grasas saludables que obtiene de carnes como el pavo o el pollo, frutos secos.

La avena, el arroz integral o los boniatos también forman parte de su dieta. En líneas generales, evita el consumo de alimentos ultraprocesados, no consume cafeína ni alcohol y bebe principalmente agua para mantenerse hidratada.

TE PUEDE INTERESAR: 10 Superalimentos indispensables en tu dieta ¡toma nota!

Adicional a su dieta en alimentación, la cantante enfoca gran parte de su semana a realizar rutinas de ejercicio para moldear su figura.