Jennifer López expande su imperio de BELLEZA ‘JLo Beauty’ ¡Es brillante!

Nuevo lanzamiento de productos de belleza de Jennifer López. Foto: Vietna

Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la marca de cuidado de la piel de la famosa estrella y su nueva propuesta de belleza.

A lo largo de los primeros años, cuando la carrera de López floreció, también lo hizo la asociación con la palabra "resplandor": en 2002, lanzó su fragancia que pronto se convertirá en abrumadoramente popular, Glow by JLo.

Casi dos décadas después, está expandiendo su imperio de belleza y profundizando su compromiso con todas las cosas brillantes a través de su nueva marca de belleza, JLo Beauty.

Jennifer López lanzará marca de belleza

JLoBeauty.com será lanzada el 1 de enero, es principalmente una marca para el cuidado de la piel, con algunos productos que también entran en la categoría híbrida de piel / maquillaje. así como ingerible.

Productos de belleza de Jenifer López. Foto: Allure

Los precios van desde $18 para una sola máscara de hoja de $79 para un suero, y la marca también estarán disponibles en Sephora.com, Sephora lugares de ladrillo y mortero de Amazon comenzando el 14 de enero por la marca, la colección refleja tres décadas de investigación, dos años de desarrollo y más de 100 reformulaciones, hasta que el resultado finalmente fue digno del nombre de López.

Dejando a un lado su brillo característico, también es famosa por ser una Benjamin Button de la vida real. Es casi imposible creer que tiene 51 años, y más aún escucharla testificar, en un Zoom con los editores, que nunca se ha sometido a ninguna cirugía plástica o "trabajo", incluido Botox o rellenos.

JLo Beauty de Jennifer López

Según López, su falta de edad es el resultado de su estilo de vida: alimentación saludable, hidratación, alcohol mínimo, afirmaciones positivas y una devoción casi religiosa por el protector solar desde los 20 años, cuando un dermatólogo le aconsejó que se lo aplicara con abandono.

JLo Beauty. Foto: People.com

A través de JLo Beauty, espera aprovechar un poco de ese enfoque holístico para el cuidado de la piel y ofrecerlo a cualquier persona de cualquier edad, con cualquier tono de piel a un precio accesible.

López expresó en un comunicado de prensa: Quiero que la gente sepa que esto es profundamente significativo para mí, que es personal. He mejorado mi propia vida haciéndola más bella, haciéndola más simple. Y ahora quiero compartir lo que he aprendido con las mujeres de todo el mundo. Quieres saber cómo conseguí mi piel, cómo me veo así. Así es como vivo mi vida y es bastante simple.

Lo que eso significa para López, aparentemente, es una línea de ocho productos: un limpiador en gel-crema, un suero, una mascarilla, una crema de noche, un humectante de día con SPF, un crema para los ojos, un "estimulante de la tez" teñido y brillante y un suplemento dietético que apoya la salud de la piel y combate la inflamación.

Cada producto incorpora su ingrediente de belleza antiguo secreto de familia: el aceite de oliva.

Para conocer más acerca de los productos y el lanzamiento de productos de belleza de las celebridades, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

