Jeff Bezos y Lauren Sánchez: la pareja del momento

Después de 25 años de matrimonio, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, y su esposa, la escritora MacKensie Tuttle, tomaron la decisión de separarse en enero pasado. Ahora, varios meses después, People revela que Jeff y su nueva pareja, la periodista Lauren Sánchez, “están listos” para dar a conocer su relación.

“Tanto Jeff como Lauren se han centrado en sus hijos durante estos últimos meses y ahora, que cada uno ha llegado a un acuerdo de divorcio, creen que es el momento adecuado para salir como personas normales”, reveló una fuente cercana a People.

Lauren Wendy Sánchez es conductora de televisión y propietario de una compañía de filmación aérea. Fue la presentadora estrella de “Good Day LA” y posteriormente se convirtió en anfitriona de “So You Think You Can Dance” en su primera temporada.

Se le conocen dos relaciones pasadas, con las que comparte 3 hijos: el mayor es fruto de su relación con el exjugador de fútbol americano Tony González, y los otros dos de su matrimonio de 13 años con el agente de talentos estadounidense Patrick Whitesell. Aunque actualmente se encuentra alejada de las cámaras, se convirtió en el blanco de cientos de paparazzi luego de darse a conocer su nueva relación con quien destronara a Bill Gates en 2017 como el hombre más rico del mundo.

Por su parte, Bezos tiene cuatro hijos con MacKensie, tres niños y una niña adoptada, y aunque probablemente está de más mencionarlo, es el fundador y CEO de Amazon, empresa por la que actualmente cuenta con una fortuna valorada en aproximadamente 100 mil millones de dólares.

Aunque su relación se hizo pública en enero, poco tiempo después de haberse dado a conocer la separación con su ex esposa, ahora que ambos han concluido con sus respectivos divorcios, decidieron hacer completamente pública su relación y fueron captados juntos recientemente en la ciudad de Nueva York.

