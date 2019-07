Jeff Bezos: El fundador de Amazon oficializa su divorcio con MacKenzie Bezos

Después de 25 años de matrimonio, 4 hijos juntos y un enorme legado empresarial, el hombre más rico del mundo y fundador de Amazon, Jeff Bezos, se divorcia de forma oficial de la exitosa novelista estadounidense, MacKenzie Bezos.

El anuncio de la separación lo realizó Jeff en su cuenta oficial de Twitter el pasado 9 de enero y de acuerdo con la agencia Bloomberg el documento correspondiente fue firmado por un juez del condado de King, en el estado de Washington, Estados Unidos.

Según el acuerdo de divorcio, la ex pareja continuará como socios, tal y como lo adelantaba Jeff a principios de año, pues MacKenzie se quedará con el 4% de las acciones de Amazon, es decir, con un equivalente de 38.399 millones de dólares.

"Hemos tenido una gran vida juntos como pareja, y también vemos futuros maravillosos por delante, como padres, amigos, socios en empresas y proyectos, y como individuos que persiguen empresas y aventuras".

No obstante, la ex mujer de Bezos compartió en su cuenta de twitter (que cuenta únicamente con un solo tweet en el que oficializa su separación del empresario) que renunció a sus intereses en el diario The Washington Post y la empresa de viajes espaciales Blue Origin.

“Estoy agradecida de haber terminado el proceso para disolver mi matrimonio con Jeff con el apoyo mutuo y de todos los que se acercaron a nosotros con amabilidad, y espero la próxima fase como padres y amigos”

Así mismo, la escritora agregó que se encuentra emocionada por la nueva etapa que viene en camino, pues está trabajando en planes propios: “Emocionada por mis propios planes. Agradecida por el pasado mientras espero lo que viene adelante”.

Por su parte, Bezos agradeció a todos sus amigos y familiares por su apoyo y haberse acercado a él con palabras de aliento y amor, especialmente Mckenzie, a quien se refirió como una compañera extraordinaria.

“Ha sido una compañera extraordinaria, aliada y madre. Ella es ingeniosa, brillante y amorosa, y a medida que se desplieguen nuestros futuros, sé que siempre aprenderé de ella”.

