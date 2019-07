Jeff Bezos: El “balance vida-trabajo” es un mito

Jeff Bezos se convirtió, en menos de 25 años, en el hombre más rico del mundo; tiene bajo su tutela a más de 600 mil trabajadores alrededor del mundo y genera ingresos de más de 200 mil millones de dólares al año (2018), la pregunta entonces es, ¿cómo encuentra el balance entre su vida personal y su trabajo?

En realidad, este “balance” tan anhelado por muchos empleados, entre lo que quieren hacer y lo que deben de hacer, no es una cuestión que preocupe a Bezos, pues desde su perspectiva es algo que no existe y definitivamente no se puede obtener.

Si creíste que habías logrado malabarear tus pelotitas a la perfección, lamentamos informarte que te has engañado, o al menos eso cree el CEO y fundador de Amazon, pues de acuerdo con lo que reveló durante un evento organizado por Axel Springer, perseguir un "balance" entre la vida personal y la profesional implica que son opuestos.

En pocas palabras, lo que el magnate quiso decir es que lo mejor es dejar de intentar equilibrar nuestra vida y en su lugar ver ambas partes como un todo, un mismo sistema; virtuoso o no, un círculo en el que ambos puntos conviven en armonía.

"Trato de enseñarle a los más jóvenes sobre la armonía vida-trabajo y a los más grandes también. Me lo preguntan todo el tiempo y mi visión es que verlo como un balance es un problema porque implica que un lado recibe y otro cede".

Por último, entre los hábitos de Jeff Bezos están: desayunar todos los días con su familia, no poner la alarma antes de ir a dormir, organizar muy pocas reuniones e incluso reservar algunos minutos del día para lavar los platos; labores que para muchos trabajadores podrían parecer imposibles, pero que probablemente deberían de intentar hacer:

“Si soy feliz en mi casa, vengo al trabajo con más energía y si soy feliz en el trabajo, vuelvo a casa con mucha energía”.

